Buon compleanno Valeria Marini, Scialpi, Mark Zuckerberg…

…Giulio Giorello, Sandro Bondi, Franca Bettoja, Vittorio Mincato, George Lucas, Robert Zemeckis, Roberto Chevalier, Giovanni Roccotelli, Stefano Malinverni, Flavio Mucciante, Marta Cartabia, Giuseppe Masia, Renata Polverini, Sofia Coppola, Gianluca Piredda, Jacopo Morini, Marco Torrieri, Nicoletta Romanoff, Zdenek Grygera, Dino Alberti, Micol Cattaneo, Hassan Yebda, Andrea Bovo, Marco Motta, Massimo Volta, Niccolò Canepa, Riccardo Tonetti, Flavio Bizzarri, Giulio Perini, Matteo Tambone…

Oggi 14 maggio compiono gli anni: Bruno Zucchelli, ex calciatore; Renato Lodi, generale; Emmanuel Anati, archeologo; Giuseppe Farese, traduttore, germanista; Franca Bettoja, attrice; Adriano Ciaffi, politico; Bruno Frison, ex hockeista; Vittorio Mincato, dirigente d’azienda; Enrico Giuseppe Graziani, politico; Alberto dell’Acqua, attore, stuntman; Arnaldo dell’Acqua, attore, stuntman; Renzo Michelini, politico; Alessandro Roccati, archeologo, egittologo; Roberto Ballini, ciclista; George Lucas, regista, sceneggiatore, produttore; Giulio Giorello, filosofo, matematico; Costantino Fava, ex calciatore, allenatore; Carlo Devoti, ex pallavolista, ex atleta; Costantino Fava, ex calciatore, allenatore; Mauro Colla, ex calciatore.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Camillo d’Angelo, politico; Pierluigi Lambrugo, ex calciatore; Giovanni Santucci, vescovo; Celso Valli, compositore, arrangiatore, discografico; Silvia di Natale, scrittrice, sociologa; Robert Zemeckis, regista, sceneggiatore, produttore; Roberto Chevalier, attore, doppiatore, dialoghista; Gaetano Antonio Pellegrino, politico; Valeriano Gialli, attore, regista; Giovanni Pezzoli, batterista; Giovanni Roccotelli, ex calciatore; Emilio Sabattini, politico; Emilio Spaziante, generale; Paolo Virno, filosofo, semiologo; Luciano Caravani, ex atleta; Pinot (Maria Annunziata Fioretti), cantante; Arturo Aiello, vescovo; Roberto Cosolini, politico, dirigente d’azienda; Ivan Novelli, giornalista, ambientalista; Maria Luisa Vincenzoni, giornalista; Antonio Bernardini, diplomatico; Alessandro Antichi, politico, avvocato; Sandro Bondi, politico; Giancarlo Centi, ex calciatore, allenatore, dirigente; Maurizio di Maggio, dj, conduttore radio.

Compleanno anche di: Stefano Malinverni, ex atleta; Costanzo Celestini, ex calciatore, allenatore, dirigente; Lucio Gregoretti, compositore; Primo Maragliulo, ex calciatore, allenatore, dirigente; Flavio Mucciante, giornalista; Maurizio Crosetti, giornalista, scrittore; Andrea Forti, ex cestista; Renata Polverini, sindacalista, politica; Paolo Raffaelli, fumettista; (Giovanni) Scialpi, cantante, attore; Franco Valussi, fumettista; Marta Cartabia, costituzionalista; Jo Chiarello, cantante; Giuseppe Masia, comico, cabarettista, cantante; Angelo Consagra, ex calciatore; Fulvio Binetti, musicista; Valeria Marini, attrice, showgirl, stilista; Max Longhi, arrangiatore, compositore, musicista; Stefano Marcon, politico; Raffaella de Riso, giornalista, conduttrice tv; Sabrina Pieragostini, giornalista; Alex Masi, chitarrista; Saverio Tenuta, fumettista; Odette di Maio, cantautrice, musicista; Sofia Coppola, regista, sceneggiatrice, attrice.

Poi, compleanno di: Paolo Marzocchi, compositore, pianista; Cristiano Andrei, ex atleta; Guendalina Buffon, ex pallavolista; Loretta Vaccaro, cestista; Alessandro Lettieri, giocatore di curling; Matteo Tosatto, ex ciclista, dirigente; Denis Curzi, atleta; Daniele Pignieri, ex calciatore; Gianluca Piredda, giornalista, scrittore, fumettista; Jacopo Morini, artista, personaggio tv; Giorgio Careccia, attore; Assunta Legnante, atleta; Valentina Lodovini, attrice; Elisa Togut, pallavolista; Marco Torrieri, atleta; Nicoletta Romanoff, attrice; Zdenek Grygera, ex calciatore; Davide Silvestri, ex ciclista; Dino Alberti, politico; Micol Cattaneo, atleta; Olga Zimina, scacchista; Hassan Yebda, calciatore; Mark Zuckerberg, informatico, imprenditore; Andrea Bovo, calciatore.

Infine, compiono gli anni: Aaron March, sbowboarder; Marco Motta, calciatore; Massimo Volta, calciatore; Niccolò Canepa, pilota moto; Anansi (Stefano Bannò), compositore, cantautore, discografico; Stefano Giannotti, pallavolista; Riccardo Tonetti, sciatore; Giulia Reginato, calciatrice; Flavio Bizzarri, nuotatore; Giulio Perini, cestista; Matteo Tambone, cestista; Mattia Aramu, calciatore; Alessia Praz, ginnasta.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Valeria Marini)