Buon compleanno Zdenek Zeman, Evaristo Beccalossi, Andrew Howe…

Oggi 12 maggio compiono gli anni: Giuseppe Zuccotti, ex calciatore; Luigi Pozzi, ex calciatore; Cesare Marchetti, fisico; Roland Riz, politico, giurista; Burt Bacharach, pianista, compositore; Gaetano Allotta, saggista; Franca Marino Buccellato, politica; Fulvio Grimaldi, giornalista, scrittore, conduttore tv; Elio Mosele, politico; Marcello Silvestrini, linguista; Mario Torelli, archeologo; Mauro Bosco, attore, doppiatore; Nadia Liani, cantante; Adriano Birtig, ex calciatore; Paolo Casarin, ex arbitro di calcio, dirigente, opinionista; Gian Pieretti, cantautore, compositore, paroliere; Massimo de Vita, fumettista; Franco Magnaghi, ex calciatore.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Franco Stradella, politico; Angelo Buccarello, presbitero; Italo Ianne, cantante, pittore, compositore; Claudio Lombardi, ingegnere Lancia; Luciano Poppi, ex calciatore; Ernesto Bettinelli, costituzionalista; Mario Biondi, ex calciatore, allenatore; Angelo Attaguile, politico; Carmelo Barbagallo, sindacalista; Zdenek Zeman, allenatore di calcio; Piero Fantastichini, pittore, scultore; Furio Irace, architetto, storico architettura; Paolo Arcà, compositore; Enrico Nan, avvocato, politico; Mauro Rufo, ex calciatore; Franco Tripodi, ex calciatore; Ricky Portera, chitarrista; Luigi Punziano, ex calciatore; Evaristo Beccalossi, ex calciatore, dirigente; Antonio Presti, imprenditore; Gianantonio Arnoldi, politico; Massimo Briaschi, ex calciatore, procuratore; Pietro Neglie, storico; Giacomo Terranova, politico; Paolo Collini, economista; Michele di Pace, ex velocista; Moreno Trisorio, ex hockeista.

Compleanno anche di: Edouard Ballaman, politico; Emilio Estevez, attore, regista, sceneggiatore; Marco Lanzetta, chirurgo; Tonj Acquaviva, compositore, cantautore; Daniele Fossati, cantautore; Stefano Modena, pilota auto; Camilla Sgambato, politica; Marco di Stefano, politico; Danilo Giani, ex cestista; Stefano Cassarà, ex arbitro di calcio; Davide Pioggia, glottologo; Andrea de Bertoldi, politico; Daniela Melchiorre, magistrata, politica; Emma Petitti, politica; Francesco Ventola, politico; Marco Basile, attore; Alessio Musti, calciatore a 5, allenatore; Mastafive (Johnny Andrea Mastrocinque), dj, beatmaker, rapper; Stefano Margoni, hockeista; Regina Orioli, attrice; Sergio Gerasi, fumettista, musicista; Josef Meloni, dj, conduttore radio e tv; Manuela Monticelli, ex cestista; Massimo Visconti, dj, giornalista; Mariano Bruno, comico; Martin Rizzi, hockeista; Emanuel Scelfo, hockeista; Alessandro Zardetto, giornalista, scrittore; Augusto de Megni, personaggio tv; Christian Minotti, ex nuotatore; Marco de Luca, atleta; Ivan Tresoldi, poeta; Fulvia Dulbecco, calciatrice; Leonardo Basile, taekwondoka; Luca Riemma, attore; Tommaso Reato, rugbista.

Poi, compleanno di: Markus Windisch, ex biatleta; Andrew Howe, atleta; Matteo Teoldi, calciatore; Roberto Calabrese, attore; Riccardo Cortese, cestista; Emanuel Perathoner, snowboarder; Emanuela Carradore, calciatrice; Daniele Daccò, scrittore; Gianluca Sansone, calciatore; Irene Tombola, calciatrice; Rosaria Aiello, pallanotista; Claudio della Penna, calciatore; Sabina Radu, calciatrice; Davide de Ceglie, nuotatore; Niccolò Giannetti, calciatore; Angela Gabbiadini, pallavolista; Michela Ledri, calciatrice; Sofia Stefan, rugbista; Federica di Criscio, calciatrice; Giulia Moroni, cestista; Terry Enweonwu, pallavolista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Zdenek Zeman)