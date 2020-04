Favola della domenica – Lo gnomo Max

C’era una volta un bambino di nome Giammario che viveva in una casetta insieme ai genitori. Un giorno il papà gli disse che non sarebbe potuto uscire né per andare a scuola né per incontrare gli amici.

“Perché?” domandò il bambino.

“Perché c’è una pandemia”.

“Che cos’è una pand…pandemia?”

“E’ un morbo pericoloso e contagioso che può farci morire tutti”.

Giammario rimase silenzioso. Gli sembrava assurdo. Durante la mattinata, telefonò all’amico Franco.

“Sono a casa anche io, ma dobbiamo fare in modo di vederci lo stesso. Conosco uno gnomo che potrà aiutarci”.

Si diedero appuntamento lungo il viale che si trovava di fronte alla casa di entrambi.

“Come si chiama il tuo gnomo?” domandò Giammario.

“Si chiama Max. E’ capace di fare qualsiasi magia”.

Il viale era contornato di verde. Di cespuglio in cespuglio un minuscolo omino si avvicinò ai due bambini: “Ciao Max” lo salutò Franco. Lo prese gioiosamente tra le braccia e gli presentò Giammario.

“Che cosa posso fare per voi?”

“Puoi renderci invisibili? Vorremmo giocare a pallone ma non si può”.

Max si accarezzò il mento per riflettere: “Hum, non sarà tanto facile. Vediamo… Sì, ecco, posso inventare una città senza pandemia”.

“Hurrà” gridarono i due amici.

Max girò su se stesso. Un tornado si formò attorno al suo corpicino. I due ragazzi ne furono risucchiati. Istantaneamente, si trovarono in un luogo simile a quello che avevano lasciato, compreso un campo di calcio. Non c’era nessun altro.

Max s’inchinò: “Ora avete tutto lo spazio che volete per giocare”. C’era anche un pallone in mezzo al campo. I due ragazzi si affrettarono a raggiungerlo per iniziare così una partita.

Alla fine, si sedettero sull’erba. “Come mai siamo noi da soli?” domandò Giammario.

“Perché soltanto voi avete cercato un modo per liberarvi”.

“Volevamo giocare a pallone…Fammi capire, se uno lo desidera, può essere libero?”

“Certo, deve volerlo fortemente. Voi avete chiamato me”.

“Dove abitiamo c’è grande pericolo di ammalarsi”.

“Ne avete paura?”

“Altroché! Ma ora di meno perché, grazie a te, possiamo liberarci. Potresti aiutare anche qualcun altro?”

“Certo, puoi dire loro che, se vogliono, possono chiedere alle forze intelligenti e generose che abitano l’universo di liberarli, dal virus e dalla paura del virus”.

“Hai ragione. Lo dirò a mio papà e a mia mamma”.

“Io già lo sapevo” disse Franco, facendo dei palleggi. “E’ stato mio padre a farmi conoscere Max. Lui è un politico molto capace. Si è alleato con tutto il popolo degli gnomi per poter guarire il mondo dal virus e dalla paura del virus”.

“Ma davvero??”

“Sì, è così. Vero Max?”

Lo gnomo annuì: “Gli umani sono soggetti a grandi paure, talmente grandi da venirne soggiogati. Guardate che cosa è successo. Sono tutti bloccati in casa, in ogni angolo di mondo, perfino le chiese sono chiuse”.

“E’ proprio così. Come si possono cambiare le paure?”

“C’è una legge che dice: ‘è vero soltanto quello in cui credi fermamente’. Tu credi nel virus contagioso e mortale ed è quella la visione paurosa che hai sempre davanti agli occhi”.

“Certo, è una cosa pericolosa. E poi, tutti ne parlano”.

“Appunto. Non smetti mai di pensarci. E poi, non è pericolosa come lo sono i tuoi pensieri distruttivi”.

“Che cosa devo fare allora?”

“Abbi fede nelle forze benefiche della Natura. Noi siamo qui, pronti ad aiutarvi e ad esaudire ogni vostro desiderio. Ma dovete volerlo anche voi. Dovete volerlo fortemente, con tutte le vostre forze”.

“Insieme al papà di Franco metterete fine alla pand-pandemia?”

“Te lo prometto. Ben presto avrete nostre notizie e potremo festeggiare insieme la riacquistata serenità”.

I due ragazzini tornarono a casa felici e con il cuore leggero.

Maria Rosaria Fortini