Favola della domenica – Non vedo l’ora

C’era una volta un ragazzino di nome Cesare la cui caratteristica principale era l’impazienza. Qualsiasi cosa dovesse accadere nel suo futuro pronunciava la frase: ‘Non vedo l’ora’.

Anticipava i desideri con l’immaginazione. Nella sua mente, si formava la visione dei particolari più piacevoli dell’evento agognato e provava l’emozione e la gioia di averlo già ottenuto.

Un giorno, una grande tempesta si abbatté sull’intera regione. Cesare fu costretto, come gli altri abitanti, a rimanere a casa. Si sentì infelice. Non poteva più dire ‘Non vedo l’ora’. Nel pericolo, era costretto a vivere giorno per giorno, momento per momento. Desiderava con tutto il cuore tornare a essere il ragazzino vivace e allegro che era sempre stato.

“Ehi, Cesare” lo interpellava il fratello Marco per distrarlo “non dici più ‘non vedo l’ora’”?

“Non ho niente da desiderare. Solo che questa sventura finisca presto”. Il ragazzino era spesso depresso.

“Dai, mettiamo su uno spettacolino e mandiamolo in rete. Ci divertiremo un mondo”.

“Noooo. Non ne ho voglia”. Gli amici lo chiamavano tutti i giorni al cellulare per chattare ma non se ne curava.

Un giorno, sognò una fata. Una visione splendida. Aveva i capelli lucenti, un abito lieve e un’aura di luce intorno alla persona. Cesare ne rimase estasiato.

“Ragazzo mio” gli disse “nel nostro mondo, che è quello degli avvenimenti futuri, mancano molto i tuoi pensieri di gioia e di aspettativa per i desideri che formuli costantemente nella tua mente”.

Cesare non riusciva a crederci. Una maga così fantastica stava parlando proprio con lui dei suoi sogni a occhi aperti. Magnifico! Alla fine, domandò:

“Questo mondo esiste veramente?”

“Eccome! Vieni con me, ti mostro il nostro archivio”. Cesare la seguì in una grande stanza dove c’era un computer gigante. Sul grande schermo, venivano riprodotti in sequenza gli episodi in cui egli stesso era stato protagonista di eventi prima desiderati e poi realizzati: la bicicletta tanto agognata, la vacanza in campeggio con gli amici, la chitarra.

“Se tu non avessi prima desiderato con la forza dell’immaginazione, nulla si sarebbe potuto manifestare nella tua realtà” disse la fata.

Un’idea brillante attraversò la mente di Cesare: “Magari sei stata tu che l’hai reso possibile”. “Certo, sono la tua fata-compagna. Ti seguo da quando sei nato e ti aiuto in ogni tuo bisogno”.

“Fortee. Peccato però che non ti ho mai visto”. La fata gli fece una carezza: “Ora mi conosci. Quando lo desideri, chiudi gli occhi e concentrati; potrai vedermi”.

“Sai tutto di me?”

“Sì, e mi diverto tanto ad ascoltare i tuoi pensieri”. La maga lo guardò con amore: “Ora vai e continua a desiderare”.

Cesare si risvegliò, incredulo. Sembrava che esistesse un magico paradiso creato dai suoi pensieri, dal suo pronunciare le parole: ‘Non vedo l’ora’… E una fata meravigliosa gli aveva parlato. Si sentì, per questo, un gigante. D’ora in poi, si sarebbe messo d’impegno per desiderare più cose possibili.

Entrò in camera di Marco: “Ho deciso di partecipare al tuo spettacolo virtuale. Non vedo l’ora!”

“Evvai!”

‘Se tutti sapessero come va veramente il mondo…’ pensò. “Sono sicuro che ognuno di noi ha una fata o un mago personale che aiuta a realizzare i suoi più ambiti desideri, quelli che lo fanno felice e che lo rendono migliore…’

Telefonò ai suoi amici: “Qual è la cosa che si può desiderare più fortemente in questi giorni?”

“Che la tempesta finisca presto e che tutto torni alla normalità” rispondeva ciascuno di loro con convinzione.

“Facciamo un gioco? Vi va? Concentriamoci con tutta la forza della nostra mente e visualizziamo la fine della tempesta dicendo: ‘Non vedo l’ora’. Che ne dite?”.

Qualche amico pensò che l’isolamento temporaneo avesse fatto un brutto scherzo a Cesare ma ce ne furono altri che seguirono le sue indicazioni. Alla stessa ora, concentrandosi al massimo, un gruppo ben nutrito di ragazzi immaginò di uscire dalla situazione pericolosa in cui si trovavano e di tornare a vivere nella tranquillità e nella normalità di tutti i giorni.

Dopo poco tempo, la tempesta passò veramente e i ragazzi furono convinti di essere stati i geniali fautori dello scampato pericolo.

Maria Rosaria Fortini