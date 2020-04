Buon compleanno Francesco Porrà, Ilary Blasi, Pier Silvio Berlusconi…

…Lydia Alfonsi, Ann Margret, Carlo Vizzini, Fabrizio Maffei, Beba Loncar, Anna Oxa, Laura Boldrini, Alessandro Garrone, Walter Zenga, Paola Barale, Diego Simeone, David Borrelli, Massimo Enrico Baroni, Penelope Cruz, Gabriele Angella…

Oggi 28 febbraio compiono gli anni: Francesco Porrà, politologo internazionale, manager pubblico; Lydia Alfonsi, attrice; Tullio Ghersetich, ex calciatore; Alziro Molin, alpinista; Giuseppe Vita, dirigente d’azienda; Beppe Chierici, attore, cantante; Giacomo Rizzolatti, neuroscienziato; Luigi Cremonini, imprenditore; Carlo Rancati, ex ciclista; Ann Margret, attrice, cantante; Libero Mancuso, ex magistrato; Vittorio Moretti, imprenditore; Vittorio Bongiorno (Vic), designer, scrittore, editore; Rita di Lernia, attrice, doppiatrice; Beba Loncar, attrice; Piergiovanni Alleva, giurista; Marco Santagata, scrittore, critico letterario; Adriano Savio, numismatico; Carlo Vizzini, politico; Pasquale Hamel, scrittore, saggista; Gabriele Martini, attore, doppiatore; Deodato Scanderebech, politico; Armando Selva, politico, manager; Maurizio Solieri, chitarrista; Mario Miscali, giurista, avvocato; Riccardo Amato, generale; Fabrizio Maffei, giornalista, conduttore tv; Dino Marsan, illustratore, fotografo; Giovanni Paganin, ex pattinatore; Paolo Bologna, regista, sceneggiatore; Roberta Faccin, ex cestista.

Inoltre, compiono gli anni: Alessandro Cipriani, compositore; Alessandro Cupisti, hockeista; Guido Dussin, politico; Guido Rossi, rugbista; Salvo Vaccaro, filosofo; Tommaso Foti, politico; Walter Zenga, ex calciatore, allenatore; Laura Boldrini, ex presidente camera; Anna Oxa, cantante, conduttrice tv; Luigi Bairo, scrittore; Luana Ravecca, scrittrice, fumettista, enigmista; Alberto Angrisano, attore, doppiatore; Alessandro Garrone, imprenditore; Gianluca Mosole, chitarrista; Christof Erckert, imprenditore; Paolo Benetti, ex calciatore, allenatore; Erminia Mazzoni, politica; Eleonora Palmas, ex cestista; Paola Barale, showgirl, conduttrice tv, attrice; Dario Hubner, ex calciatore, allenatore; Marco Perduca, politico; Claudio Pilutti, ex cestista.

Compiono gli anni anche: Pier Silvio Berlusconi, imprenditore, dirigente d’azienda; Mario Piazza, ex cestista, allenatore; Michele Cossato, ex calciatore; Arturo Paglia, produttore cinema, attore; Diego Simeone, ex calciatore, allenatore; Paolo Tavarelli, kickboxer; David Borrelli, politico; Annalisa Accarino, ex cestista; Massimo Enrico Baroni, psicologo, politico; Mirko Guerrini, sassofonista, compositore, arrangiatore; Katia Mosconi, ex pattinatrice; Francesco Saverio Marini, giurista; Elena Arvigo, attrice; Marco Basile, attore; Penelope Cruz, attrice; Emanuele Negrini, ex ciclista; Arnold Rieder, sciatore; Fabrizio Buonocore, pallanotista; Valentina Mari, attrice, doppiatrice; David Pietroni, attore; Ilary Blasi, showgirl, conduttrice tv; Pietro Travagli, rugbista, dirigente; Rayden (Marco Richetto), rapper, beatmaker; Simone Marzola, attore, doppiatore; Filippo Porcari, calciatore; Gabriele Angella, calciatore; Tamara Apostolico, ex atleta; Miriam Giovanelli, attrice, modella; Riccardo Gagliolo, calciatore; Andrea Manici, ex rugbista; Raphael Raduzzi, politico; Maicol Rastelli, fondista; Katja Schroffenegger, calciatrice; David Bosa, pattinatore; Hassane Fofana, atleta; Corrado Bianconi, cestista; Leonardo Gatto, calciatore; Mattia Sprocati, calciatore; Giorgia Russo, sollevatrice; Carlotta Moscia, calciatrice; Anastassia Angioi, atleta; Andrea Mitchell d’Arrigo, nuotatore; Laura Rogora, arrampicatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Ilary Blasi)