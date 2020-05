Coronavirus – Si salva chi prende sole e vitamina D (anche violando i decretini) –

A Torino hanno dimostrato che il Covid19 fa più danni, fino alla morte, in chi ha gravi carenze di vitamina D. Leggete l’articolo con interviste sul Giornale di oggi (https://www.ilgiornale.it/news/cronache/vitamina-d-aiuta-contro-covid-ecco-cosa-dicono-studi-1862470.html).

La vitamina D si prende in farmaci di basso costo, che le asl da tempo invitano a non assumerne troppi perché costano troppo al sistema sanitario nazionale. Costano, bisognerebbe correggere, troppo meno rispetto al ricovero in terapia intensiva. In che mani siamo messi!

Poi, la vitamina D si prende, gratis, esponendo la propria pelle al sole, mezz’ora al giorno i giovani, un’ora gli anziani. Proprio per questo motivo, si suppone, le autorità sanitarie e quelle politiche hanno vietato a tutti di stare all’aperto, ordinando al contrario di rinchiudersi in casa dove il sole non arriva.

E opportunamente, per evitare che non crepassero dopo il contagio, hanno fatto inseguire con le camionette, gli elicotteri e i droni chi cercava di alimentare il proprio corpo con la vitamina D che il sole regala a tutti quelli che disobbediscono a leggi a quanto pare, secondo le evidenze dei medici di Torino, idiote e assassine.

Arrigo d’Armiento