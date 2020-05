Covid-19, si ammala solo chi ha poca vitamina D nel sangue –

Il Corriere dello Sport riferisce di una ricerca dell’Iss (no, non la stazione spaziale internazionale, l’istituto superiore di sanità) che ha scoperto che con la vitamina D si può trattare la perdita di gusto e olfatto dovuta al Covid-19.

Se l’Iss continuasse a ricercare, forse scoprirebbe (o riscoprirebbe) anche ciò che i medici hanno scoperto da tanti anni sulle virtù della vitamina D e da qualche mese sull’effetto della carenza di vitamina D sul decesso dei malati di coronavirus.

Non bisogna dimenticare che l’ospedale di Torino – il quale, disobbedendo al folle ordine delle autorità sanitarie, ha praticato l’autopsia a tutte le vittime da covid19 – ha scoperto che tutti, dico proprio TUTTI, i malati deceduti avevano una grave carenza di vitamina D.

Osservo che, da qualche tempo e chissà perché, le asl invitano i medici a non prescrivere troppo facilmente vitamina D, che per le asl ha un costo insostenibile (7 euri il flaconcino da 25mila unità, 4 euri per 6 fialette da 100mila unità). Escludo che le asl lo abbiano deciso perché vogliano ridurre la risposta immunitaria dei cittadini, ma chi lo pensa lo fa forse ispirandosi a Andreotti.

Leggete che cosa ho trovato su facebook a firma di F.M., autore di cui non so niente ma che ritengo utile citare perché ne condivido l’opinione. “Ve lo dissi – scrive F.M. – dal giorno 0: Se avete la Vitamina D sotto 40 ng/dl vi ammalate. Sopra no o le possibilità calano drasticamente”. (…) Chiunque “abbia aperto un libro di immunologia non scritto prima dell’avvento dell’aids sa che sotto 40 ng/dl il sistema immunitario proprio non ha la forza di attivarsi e sotto quella soglia funzionano male o zero anche medicine e vaccini”.

Poi F.M. lancia un’accusa tremenda: “Avete rinchiuso in casa portatori sani del virus con plurimalati-pluripatologici già rinchiusi nelle RSA con la Vitamina D a 10 se va bene. Avete causato per ignoranza una delle più grosse – tristemente inutili – stragi della storia”.

Volete un consiglio? Fatevi analizzare il livello di vitamina D nel vostro sangue e, se il vostro medico non ve la prescrive, compratevela in farmacia, costa pochissimo. E, se il governo avrà la bontà di consentirlo, esponete la vostra pelle al sole (senza prima fare la doccia) per mezz’ora al giorno se siete giovani e per un’ora se siete anziani: avrete gratis la dose giornaliera di vitamina D.

È infine altamente consigliabile fare riti voodoo, se ne siete capaci, contro chi nasconde queste notizie, magari deridendole con l’insulto gratuito di fake news.

Arrigo d’Armiento