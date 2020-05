Coronavirus – I contagi calano e i terroristi li fanno crescere –

I contagi scendono e i giornali dicono che salgono. Perché? Perché i giornalisti, a essere buoni, non hanno decenti nozioni di aritmetica. L’aumento dei contagi va rapportato al numero dei tamponi fatti. Uno su dieci, per esempio, è molto di più di due su cento. Quindi, se i contagi da uno diventano due, non sono raddoppiati, sono fortemente diminuiti.

Poi c’è un’altra spiegazione: molti giornali sono coinvolti nella politica del governo tendente a terrorizzare i cittadini con dati, falsi, che mostrano un virus sempre più brutto e cattivo. E i cittadini terrorizzati seguono il capo branco che li porta sul precipizio, come i lemming. (Ard)