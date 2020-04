Fase 2: come visitare i congiunti sconosciuti, vietato cercare lavoro –

Nella Fase 2 della lotta al Covid-19, con il nuovo dpcm, secondo i chiarimenti (poco chiari) diffusi dalle autorità, non sarà obbligatorio scrivere sull’autocertificazione nome e cognome del congiunto che si va a visitare. Forse, ma non è chiaro, l’indirizzo bisognerà scriverlo. Tradotto in italiano, significa che si potrà andare a trovare chiunque, anche uno sconosciuto, a meno che in qualche altro comma di chissà quale decretino non ci sia scritto che le forze dell’ordine possano indagare sull’oggetto della visita per scoprire se il congiunto sia: un genitore, un fratello, uno zio, un fidanzato, un affetto stabile. Se io non ho affetti stabili, posso andare in giro a cercarmelo? Boh.

Si può andare in giro per comprovate necessità di lavoro. Bene, ma un disoccupato può andare in giro a cercare lavoro o deve stare a casa a lasciarsi morire di fame? Esiste una necessità di lavoro più essenziale di cercarne uno? Non riesco a risolvere il dubbio che mi attanaglia le meningi fin dal primo decretino: l’estensore dei dpcm ci fa o ci è? Ai posteri, se sopravvivranno, l’ardua sentenza. (Ard)