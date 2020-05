Silvia Romano, la liberazione non piace a Bruxelles –

L’alto rappresentante dell’Ue per gli affari esteri, Josep Borrell, da Bruxelles ha detto che il presunto pagamento del riscatto da parte delle autorità italiane per la 25enne milanese Silvia Romano rappresenta un enorme problema per l’Europa intera.

Che diavolo c’entra l’Unione europea? Per caso, l’Ue ha una politica estera? Ha una politica comune sui riscatti? Ha messo a disposizione truppe per tentare di liberare la ragazza dai terroristi? Per liberare i rapiti esistono solo due modi: un’azione militare, pericolosissima, oppure pagare il riscatto, che finanzia i terroristi. Bruxelles non ha contribuito a pagare il riscatto, se come sembra è stato pagato, e non ha mosso suoi militari, che non ha, per liberarla. Allora stia zitta, fa meno brutta figura. (Ard)