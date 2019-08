Ama cambia CDA: Massimo Bagatti non è più direttore operativo

Roma – I ripetuti disservizi nella gestione della raccolta dei rifiuti a Roma hanno fatto la prima “vittima” eccellente nella linea di comando di Ama. Massimo Bagatti non e’ piu’ il direttore operativo. L’architetto livornese giunto nella municipalizzata capitolina nel novembre del 2017 e per circa tre mesi (da fine febbraio ai primi di giugno) amministratore unico della municipalizzata, nell’interregno tra il cda guidato da Lorenzo Bagnacani e quello presieduto da Luisa Melara, ha visto cambiato il suo ruolo in seguito alla “nuova articolazione organizzativa della Direzione Operativa, a livello di macro e microstruttura” varata dal cda lo scorso 7 agosto (stessa seduta dell’approvazione del progetto di bilancio 2017) ma diventata effettiva con l’ordine di servizio firmato dall’amministratore delegato, Paolo Longoni, protocollato ieri.

E’ il primo atto forte, a livello di riorganizzazione aziendale, del nuovo consiglio di amministrazione che, con la delibera di inizio mese, ha chiuso la Direzione Operativa e creato un nuovo assetto ispirato a quattro “principi cardine” (efficientamento organizzativo e semplificazione gerarchica; ottimizzazione delle risorse attualmente in forze all’azienda; innalzamento dell’efficacia operativa; maggiore tempestivita’ di servizio) da cui sono scaturite due nuove e “autonome” direzioni: la Direzione Tecnica e la Direzione Eventi Straordinari. Come responsabile della seconda ci sara’ proprio Bagatti.

“La struttura- si legge nella parte dell’ordine di servizio che spiega la mission di questa nuova direzione- coordina tutte le attivita’ straordinarie, a supporto degli ambiti territoriali di gestione operativa. E’ organizzata in tre macro tipologie di eventi: raccolta e trattamento dei rifiuti degli eventi straordinari relativi le manifestazioni pubbliche, interventi di protezione civile, per i quali l’Azienda opera congiuntamente alle istituzioni locali, al fine di garantire misure organizzative e di supporto; interventi speciali di decoro.

La struttura che, invece, dovra’ garantire “l’efficiente ed efficace gestione ed erogazione di tutti i servizi di igiene urbana e dell’intero ciclo integrato dei rifiuti – dalla raccolta, all’avvio, al recupero e riciclo sino allo smaltimento finale finale dei rifiuti – nel rispetto di modalita’, standard qualitativi ed obiettivi previsti dal Contratto di Servizio con Roma Capitale e da contratti con altri enti o clienti privati” sara’ la Direzione Tecnica che ha come responsabili l’amministratore delegato, Paolo Longoni (ad interim), e “funzionalmente” il consigliere delegato, Massimo Ranieri.

Questa direzione “assicura la gestione integrata di personale, automezzi, impianti e patrimonio aziendale, nonche’ dei servizi affidati a terzi- si legge ancora nell’ods- puntando da una parte al raggiungimento dei target di raccolta differenziata e riciclo, alla corretta chiusura del ciclo dei rifiuti, alla massimizzazione dei livelli di servizio legati alla pulizia ed al decoro urbano della citta’; dall’altra alla razionalizzazione dei processi operativi ed alla piu’ efficiente allocazione delle risorse, all’ottimizzazione dei flussi di rifiuti end-to-end, alla valorizzazione dei materiali riciclabili, in coordinamento con la Direzione Progettazione Strategica”. Inoltre, questa nuova articolazione “garantisce il presidio e la corretta gestione dei rapporti con i Municipi per tutti gli aspetti legati ai servizi erogati. Assicura gli adempimenti in materia di Prevenzione e Sicurezza e la gestione di tutte le richieste del territorio (istituzioni, cittadini e/o richieste interne) ed il conseguente monitoraggio della qualita’ dei servizi”.