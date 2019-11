Arriva il Digital Media Fest, tra i più attesi Monica Guerritore, Violante Placido e Andrea Roncato

Il Digital Media Fest si terrà presso la Casa del Cinema e presso l’Università La Sapienza di Roma dal 29 novembre all’1 dicembre. Tre giornate dedicate all’industria dell’immagine con screening, workshop, proiezioni e anteprime.

Festival di ispirazione per tutte le nuove rassegne che all’interno di contesti più tradizionali mirano ad intercettare le nuove tendenze, il DMF aspetta tutte le idee più innovative da presentare alle più importanti produzioni cinematografiche.

Tra le anteprime sono state confermate dalla direttrice la presenza del Cast di Involontaria, una “dramedy” con Ugo Vivone e Giulio Mantella (di Officine Buone), le attrici Neva Leoni, Michela Giraud, Giulia Penna e Ludovica Pagani e il regista Alessandro Guida.

Sabato 30 Novembre, la presentazione della “Trilogia della Memoria”, un prodotto editoriale dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani con la regia di Giuseppe Muroni. Saranno presenti al Digital Media Fest, il regista, Monica Guerritore, Stefano Muroni, Francesca Valtorta, Stella Egitto, Giorgio Colangeli, Anna Maria Quarzi (direttrice Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara) e la senatrice Paola Boldrini.

A decretare il vincitore, una giuria d’eccezione composta da Violante Placido (attrice) in qualità di Presidente di Giuria, Ludovico Fremont (attore), Stefano De Sando (doppiatore), Andrea Roncato (attore), Antonio Giuliani (comico, attore), Carlo Rodomonti (responsabile del marketing strategico e digital di Rai Cinema), Adriano De Santis (Preside della Scuola di Cinema del Centro Sperimentale di Cinematografia), Antonio Flamini (Consultant and Artistic Director of Film Festival).

I premi sono stati realizzati da Mauro Monni.

Roberto Puntato