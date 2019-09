Atac: approvato bilancio 2018, è il primo utile nella storia dell’azienda

Roma – L’Assemblea di Atac SpA ha approvato il Bilancio di Esercizio chiuso al 31.12.2018. Per la prima volta nella sua storia, la società ha chiuso il Bilancio con un utile di esercizio, pari a 839.558 euro, che sconta ammortamenti per 70,38 mln ed accantonamenti per 8,70 mln. Si ricorda che nel 2017 il Bilancio aveva registrato una perdita di 120 mln e nel 2016 di 213 mln.

Nel 2018 il servizio di trasporto complessivamente erogato ha evidenziato, rispetto all’anno precedente, un incremento del 2,1%, mentre i ricavi delle vendite e delle prestazioni, nonostante le criticità che hanno condizionato l’avvio del piano di rinnovo della flotta bus, sono aumentati del 2,14% (da 829,6 mln del 2017 a 847,4 mln del 2018). L’aumento dei volumi di servizio e dei ricavi è stato accompagnato da una lieve contrazione dei costi di produzione (-0,1% rispetto al dato 2017 ), risultato che permette di rilevare come l’azienda stia operando irreversibilmente un recupero di produttività ed efficienza coerente con l’operazione di rilancio prevista nel Piano Industriale. Il Conto Economico presenta un margine industriale (MOL) ormai stabilmente positivo che, al netto delle partite non gestionali al 31.12.2018, ha superato i 70 mln, conseguendo i livelli previsti dal Piano di Concordato.

Dichiarazione della Sindaca, Virginia Raggi. “L’approvazione del bilancio di esercizio 2018 di Atac rappresenta un altro tassello nel percorso di risanamento dell’azienda del trasporto pubblico. Un percorso che ci ha permesso di mantenere pubblica la società attraverso il piano di concordato che a giugno scorso ha ricevuto l’approvazione del Tribunale di Roma. Irisultati ottenuti sono incoraggianti e ci spingono a proseguire sulla strada che abbiamo intrapreso. Un ringraziamento va ai lavoratori che stanno contribuendo con il loro impegno al rilancio di Atac, per offrire un servizio migliore ai cittadini”.

Dichiarazione del Presidente Atac, Paolo Simioni. “Sono molto soddisfatto per questo storico Bilancio 2018, approvato dall’Assemblea di Atac, con il quale l’Azienda per la prima volta registra un margine lordo in grado di pagare gli ammortamenti e realizza il primo utile della sua storia. Partendo da una perdita di 120 milioni di euro del 2017, con l’esercizio 2018 l’Azienda ha consolidato l’equilibrio economico/finanziario, in linea con gli sfidanti obiettivi previsti dal Piano di Concordato. Siamo sulla strada giusta”.