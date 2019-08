Battaglia: M5S nega aiuto a ragazzi Locanda Girasoli

Roma – “Uno schiaffo all’impresa solidale, ad un modello di inclusione sociale e lavorativa: il voto contrario del M5s in Aula Giulio Cesare sulla mozione democratica che chiedeva un aiuto concreto per la Locanda dei Girasoli nel Municipio VII e’ la testimonia di una profonda non cultura. Lo sforzo di tanti genitori e dei ragazzi e delle ragazze con sindrome di Down li’ impiegati, nonche’ dell’impresa sociale che li sostiene in questo meraviglioso percorso di inserimento, viene disatteso da una maggioranza che non si schiera mai per chi ha piu’ difficolta’”. Cosi’ in una nota Erica Battaglia della Direzione regionale del Lazio del Pd.