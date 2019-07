Di Berardino: per Commissione Ue ‘torno subito’ è best practice

Roma – “Sono 1.266 i progetti approvati nell’ambito dell’edizione 2019 del bando Torno Subito, il programma della Regione Lazio che sostiene i ragazzi nelle esperienze di studio e lavoro fuori regione. Le graduatorie sono state pubblicate oggi sul sito tornosubito.it/laziodisco.it. Grazie a uno stanziamento di circa 15 milioni di euro, i 1266 giovani selezionati potranno migliorare le loro competenze e esperienze all’estero o in altre regioni italiane per poi tornare nel Lazio e mettere in pratica il bagaglio di conoscenze acquisito”. Lo scrive in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Formazione, Scuole e diritto allo studio universitario della Regione Lazio. “Alla sesta edizione- spiega Di Berardino- il programma ha gia’ coinvolto oltre 8 mila ragazze e ragazzi tra i 18 e 35 anni, tra studenti universitari, laureati, e diplomati che hanno presentato progetti nell’ambito del cinema e dell’enogastronomia. Tra i vincitori di quest’anno, che potranno ricevere di un contributo fino a 12 mila euro, quasi il 60% e’ donna, con un’eta’ media di 27 anni. Il 42% seguira’ percorsi integrati di alta formazione e esperienze formative in altre regioni italiane, mentre oltre il 70% di coloro che andranno all’estero soggiorneranno fino a 6 mesi in un paese europeo. E dall’Europa arriva un’importante conferma sulla validita’ del programma”. Torno Subito, infatti, e’ stato individuato come esempio positivo dalla commissione europea, direzione generale Occupazione e Affari sociali. Nell’ambito di uno studio dedicato alla mobilita’ professionale in Europa, il programma del Lazio e’ evidenziato come good practice italiana”.

“Nel report finale della Commissione- prosegue nella nota l’assessore Do Berardino- si legge che ‘Torno subito ha il potenziale per essere un caso di studio stimolante a livello europeo’ e sottolinea come il programma, concedendo indennita’ di partecipazione all’inizio dell’esperienza, da’ concrete opportunita’ a persone provenienti da contesti socio economici svantaggiati. Non ultimo, il report apprezza l’obiettivo di aumentare e internazionalizzare la struttura economica della Regione Lazio, creando un’alternativa piu’ libera e flessibile rispetto al noto programma Erasmus+. L’apprezzamento della nostra misura a livello internazionale conferma il buon lavoro fatto in questi anni. Il Lazio ha ideato e realizzato una misura capace di coniugare i vantaggi delle persone con quelli del territorio. Torno Subito, infatti, contribuendo alla crescita economica e professionale del Lazio, permette ai giovani l’acquisizione di formazione di alto livello, garantisce pari opportunita’ e inclusione sociale e accresce sensibilmente le possibilita’ occupazionali. Il prossimo appuntamento legato al bando e’ a settembre per la firma delle convenzioni e l’incontro con i ragazzi alla vigilia della partenza”. Cosi’ in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Formazione, Scuole e diritto allo studio universitario della Regione Lazio.