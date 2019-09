Buon compleanno Marcello dell’Utri, Lola Falana, Pupo…

…Giuseppe Calderisi, Nicola Pietrangeli, Paola Ruffo di Calabria, Brian de Palma, Luciana Lamorgese, Alessandra Ghisleri, Franz Beckenbauer, Carlo Recalcati, Donatello, Marco Baroni, Caterina Bini, Dejan Stankovic, David Pizarro, Andrea Dossena, Laura Ferrara, Robert Acquafresca, Alessio Campagnacci, Lorenzo Olivieri, Alberto Bergamo, Stefano Scanferla, Edoardo Luperi…

Oggi 11 settembre compiono gli anni: Gianfranco Parati, ex calciatore; Ottavio Compagnoni, ex fondista; Edoardo Bruno, regista, critico cinema; Lucia Portoghesi, restauratrice, saggista, archeologa; Fortunato Speziali, economista; Francesco Indovina, urbanista, politico, giornalista; Nicola Pietrangeli, ex tennista, conduttore tv, attore; Rachele La Rotonda Compagnone, scrittrice, poetessa, pittrice; Cesare Pestuggia, ex canottiere; Giuseppe Farinelli, storico letteratura; Guido Bona, ex calciatore, allenatore; Paola Ruffo di Calabria, ex regina dei belgi; Luigi Conti, ex atleta; Luigi Mele, ex ciclista; Piero Anversa, medico; Felice Cesarino, storico dell’arte, archeologo; Enzo Peri, regista, produttore cinema; Brian de Palma, regista, sceneggiatore, produttore cinema; Renzo Dionigi, chirurgo; Marcello dell’Utri, politico, dirigente d’azienda; Giovanni Castellaneta, diplomatico; Lola Falana, conduttrice tv, showgirl, attrice; Corrado Prisco, produttore cinema, regista, sceneggiatore; Fiorenzo Alfieri, insegnante, pedagogista; Stefano Rossattini, politico; Franco Nicoli Cristiani, politico; Franz Beckenbauer, ex calciatore, allenatore, dirigente.

Inoltre, compiono gli anni: Gianluigi Gelmetti, direttore d’orchestra, docente; Mario Pirillo, politico, giornalista; Carlo Recalcati, ex cestista, allenatore; Paolo Sirena, ex calciatore; Giacomo Carioti, giornalista, fotografo; Daniela Attanasio, poetessa; Donatello (Giuliano Illiani), cantante; Giulio Paulis, glottologo, saggista; Tomaso Poggio, fisico, informatico; Roberto Carifi, poeta, traduttore, filosofo; Gianni Oliva, filologo, storico letteratura; Sergio Roda, storico; Francesco Barra, politico; Gianfranco de Luca, vescovo; Giuseppe Calderisi, politico; Maurizio Righi, ex hockeista; Franca d’Agostini, filosofa; Danilo Lorenzini, compositore; Toni Zanussi, artista; Luciana Lamorgese, ministra; Paolo Ragosa, ex pallanotista, allenatore; Elisabetta Torlasco, attrice; Pupo (Enzo Ghinazzi), cantautore, conduttore tv, doppiatore; Sauro Longhi, ingegnere, docente; Fabio Padovan, imprenditore, politico; Guido Schittone, giornalista; Salvatore Iacomino, politico.

Compleanno anche di: Silvio Baldini, allenatore di calcio; Adriano Mancori, direttore della fotografia; Giuseppe Erba, ex calciatore; Roberto Zeno, musicista; Francesco de Angelis, velista; Antonello Caporale, giornalista, saggista; Giovanni Evangelisti, ex atleta; Aldo Farias, chitarrista, compositore; Barbara Pietrasanta, pittrice, scultrice, pubblicitaria; Marco Baroni, ex calciatore, allenatore; Donato Sabia, ex atleta; Marco Tezza, pianista, direttore d’orchestra; Silvio Donà, scrittore, sceneggiatore; Enrico Bellavia, giornalista, scrittore; Salvatore Piscitelli, politico, avvocato; Marco Arpino, schermidore, dirigente; Alessandra Ghisleri, sondaggista; Monica Vullo, regista; Arnold Huber, ex slittinista, ex bobbista.

Poi, compiono gli anni: Francesco Zanoncelli, ex calciatore, allenatore; Luca Bergia, batterista; Stefano Cagol, artista; Alessandro Cucciari, ex calciatore, allenatore; Fanny Cadeo, attrice, showgirl, cantante; Massimiliano Cutrera, attore, doppiatore, ballerino; Safiria Leccese, giornalista, conduttrice tv; Fabio Gallo, ex calciatore, allenatore; Mariano Piccoli, ex ciclista; Antonio Capuano, politico; Barbara Ricci, attrice; Gianluca Franchini, ex calciatore, allenatore; Francesco Italia, politico; Filippo Maniero, ex calciatore, allenatore, dirigente; In-Grid (Ingrid Alberini), cantante; Roberto Chiappa, ciclista; Demis Cavina, allenatore pallacanestro; Dino Giarrusso, personaggio tv; Caterina Bini, politica; Christian Ravaglioli, polistrumentista, compositore; Francesco Campanini, regista, produttore cinema; Mistaman (Alessandro Gomiero), rapper; Isabella dal Balcon, snowboarder; Francesco Amato, regista, sceneggiatore.

Infine, festeggiano il compleanno: Dejan Stankovic, ex calciatore, allenatore, dirigente; Nicola Ascoli, ex calciatore, allenatore, dirigente; David Pizarro, calciatore; Giorgio Alfieri, calciatore, personaggio tv, attore; Maura Leone, attrice; Stephanie Santer, fondista; Andrea Dossena, calciatore; Michele Danese, pilota moto; Laura Ferrara, avvocata, politica; Mattia Pegorari, sciatore; Simone Antona, ex pallanotista; Angelo Misseri, attore; Michele Silvestri, cantante lirico, attore; Sara Barattin, rugbista; Robert Acquafresca, calciatore; Veronica Brutti, ex calciatrice, allenatrice; Alessio Campagnacci, calciatore; Lorenzo Olivieri, ex giocatore di curling; Claudio Treviso, taekwondoka; Alberto Bergamo, ex rugbista; Stefano Scanferla, rugbista; Edoardo Luperi, schermidore; Matilda de Angelis, attrice, cantante; Norma Cinotti, calciatrice; Debora Novellino, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Lola Falana)