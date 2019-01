Casaidea lancia il concorso \"next home\" per l\'edizione 2019

Dal 23 al 31 marzo alla Fiera di Roma, accanto a tendenze e novità del settore, una rassegna dei migliori progetti di architetti e designer per soluzioni concettuali, sostenibili e innovative

Come sarà la casa del futuro? Per scoprirlo l’appuntamento è alla Fiera di Roma, dal 23 al 31 marzo, con le ultime tendenze dell’arredo in mostra a Casaidea 2019, la manifestazione organizzata da MOA Società Cooperativa che, per la 45a edizione, rinnova il suo impegno nel proporre progetti innovativi per l’abitare con il lancio del concorso “next home”, riservato a designer, architetti e arredatori del settore.

Partecipare è semplicissimo: basta inviare via mail la propria candidatura entro il 20 febbraio 2019 – dettagli regolamento e bando disponibili online su casaidea.com – presentando un elaborato che rappresenti soluzioni concettuali, sostenibili e innovative per gli spazi abitativi interni ed esterni.

I venti progetti selezionati saranno poi esposti a Casaidea 2019, in un’area dedicata a “next home”, in cui i partecipanti avranno la possibilità di dialogare con il pubblico per presentare le proprie idee e il proprio percorso professionale.

La giuria esaminatrice dei lavori presentati, che dichiarerà il progetto più meritevole, sarà composta dai visitatori della mostra (oltre 90mila per ogni edizione) che potranno votare su apposita scheda le proprie preferenze, dal 23 al 31 marzo durante l’orario di apertura della manifestazione.

Il primo classificato sarà poi premiato domenica 31 marzo dal presidente di Casaidea Massimo Prete, mentre tutti i progetti presentati per il concorso “next home” saranno raccolti su un catalogo smart: la pubblicazione sarà disponibile online sul sito web di Casaidea e inviato alle più importanti industrie di arredamento italiane, entrando così in contatto con le migliori realtà del settore.

Una grande opportunità per i partecipanti al concorso che avranno in “next home” una vetrina in fiera e dopo fiera.

Per maggiori informazioni su partecipazione e premi: casaidea.com

Casaidea 2019 Dal 23 al 31 marzo

Fiera di Roma – Fiumicino Ingresso Est

Segreteria Tel. + 39 06-72900200/201

Da lunedì a venerdì: 15:00-20:00, ingresso gratuito

Sabato e domenica: 10:00-20:00, ingresso 10 euro