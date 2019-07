CASTELLO ERRANTE: la prima Residenza Internazionale del Cinema crea un ponte tra l’America Latina e l’Italia.

A celebrare la terza edizione, che si svolgerà dall’1 al 31 luglio a Torri in Sabina, un attore d’eccezione: Giacomo Ferrara.

Il giovane talento, noto per il suo ruolo da coprotagonista in Suburra, ha sposato la qualità e l’eccezionalità del progetto. “Realizzare una residenza artistica in campo cinematografico trovo che sia un’idea incredibile e originale. Castello Errante è un progetto unico nel suo genere che ha tutte le carte per diventare un punto di riferimento per molti studenti internazionali, e un fiore all’occhiello del nostro territorio per lanciare nuovi modi di fare formazione e promozione nel campo del cinema e dell’audiovisivo”, afferma Giacomo Ferrara.

Castello Errante è un’iniziativa ideata da Adele Dell’Erario, organizzata dalla Occhi di Giove srl in collaborazione con l’IILA-Organizzazione internazionale italo-latino americana, le Ambasciate di Argentina, Cile, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Messico, Nicaragua, Perù, Repubblica Domenicana e Uruguay, il Centro Sperimentale di Cinematografia-Scuola Nazionale di Cinema e la Roma Lazio Film Commission. Il progetto – che ha visto sin dalla prima edizione il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC) – si è inoltre posizionato primo in graduatoria tra i progetti di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva del 2019 della Regione Lazio.

Un format innovativo mai realizzato prima in partnership con dieci Paesi dell’America Latina all’insegna della ricerca e dello scambio internazionale, della formazione e della produzione nel campo dell’audiovisivo, nonché della scoperta, della rivalutazione e promozione del territorio ospitante.

La terza edizione ha scelto come location il medioevale borgo di Torri in Sabina che ospiterà la troupe internazionale di studenti under 35 provenienti dalle più importanti Scuole di Cinema d’Italia, del Centro e Sud America.

“Il tema di quest’anno è il confine, nel suo significato etimologico, storico, culturale, simbolico – spiega Adele Dell’Erario – e Castello Errante vuole contribuire al superamento dei confini, attraverso la scoperta delle proprie identità e la ricchezza dello scambio che l’arte è in grado di praticare”. Ispirandosi alla frase di Zygmunt Bauman “Le frontiere, materiali o mentali, di calce e mattoni o simboliche, sono a volte dei campi di battaglia, ma sono anche dei workshop creativi dell’arte del vivere insieme, dei terreni in cui vengono gettati e germogliano (consapevolmente o meno) i semi di forme future di umanità”, tutto il percorso didattico e di produzione avrà come perno, quindi, la riflessione sopra un tema di grande attualità, sia per l’Italia che per molti Paesi del Mondo.

Nel corso del mese, gli studenti internazionali realizzeranno molteplici prodotti audiovisivi.

Dall’11 al 15 luglio 2019 sono previste le riprese del cortometraggio di fiction dal titolo “Accordi maggiori”, scritto da Edoardo Puma, studente del Centro Sperimentale di Cinematografia-Scuola Nazionale di Cinema, con la partecipazione dell’attore cileno Nicolás Rojas, protagonista della popolare serie televisiva cilena Zamudio.

Dal 18 al 21 luglio 2019 la troupe girerà il documentario “Il Confine dell’Acqua”, volto alla valorizzazione di alcuni siti archeologici inesplorati del patrimonio della Regione Lazio.

Eventi, incontri, festival nazionali e internazionali, ospiteranno i lavori realizzati durante il progetto, veicolando così il patrimonio della Regione Lazio anche oltreoceano.

Tutte le attività saranno svolte utilizzando le attrezzature fornite dal partner tecnico Camerworks di Roma che accompagna il progetto sin dalla prima edizione.

Tra le attività del progetto anche quelle formative, come lezioni, Masterclass, incontri condotti da docenti e professionisti nazionali e internazionali come Katrin Richthofer della Munich Film School, coordinatrice amministrativa de Imago-International Federation of Cinematographers; Álvaro Cortés Póo, Direttore della Fotografia e Docente della Escuela de Cine Duoc Uc di Santiago del Cile; Flavio De Bernardinis, Docente di Storia del Cinema del Centro Sperimentale di Cinematografia-Scuola Nazionale di Cinema, Leonardo Solano documentarista costaricano.

Ad arricchire il programma di formazione anche appuntamenti gratuiti per il pubblico, all’insegna della scoperta del territorio e dello scambio culturale tra la Comunità locale e gli ospiti internazionali, come le Arene cinematografiche dedicate alla visione di film italiani sotto le stelle e i FuoriMenù, il 24 e 28 luglio, dedicati al connubio tra cinema e cibo, organizzati in collaborazione con le Ambasciate dei Paesi che aderiscono all’iniziativa. Il 10 luglio ci sarà invece il concerto del pluripremiato pianista cubano Marcos Madrigal, che si esibirà nell’antichissimo Santuario di Vescovio.

