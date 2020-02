“Questa mattina i cittadini del consorzio Le Cerquette Grandi mi hanno segnalato che erano i corso lavori per l’installazione di un grande ripetitore della telefonia di circa 30 metri in via Gavi proprio a ridosso delle case” – riporta in una nota il consigliere PD del XIV municipio Alessio Cecera.

“Il cartello di inizio lavori riporta le autorizzazioni del dipartimento competente. In commissione ambiente municipale non se ne è mai parlato e pertanto non è dato sapere se c’è stato rilasciato un parere tecnico da parte dell’ufficio municipale.”

Conclude Cecera: “proprio per questo subito dopo la segnalazione dei cittadini ho protocollato un interrogazione urgente al Presidente Campagna per chiedere delucidazioni e fare chiarezza su quanto sta avvenendo al fine di conoscere tutti i pareri e le autorizzazioni rilasciate.”