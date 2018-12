Celli: solidarietà a lavoratori Roma Metropolitane in sciopero

Roma – “Solidarieta’ ai lavoratori di Roma Metropolitane, oggi in sciopero per la grave situazione dell’azienda partecipata al 100 per cento di RomaCapitale, che da mesi subisce un braccio di ferro sul credito di quattro milioni di euro che il Comune non vuole riconoscere e che porterebbe in rosso i conti aziendali”.

“Oggi la professionalita’ e le competenze dei lavoratori vengono calpestate, nonostante la Giunta Raggi le utilizzi ampiamente per il Pums e altri progetti sui quali sono stati ottenuti finanziamenti rilevanti. Non si deve dimenticare neppure il settore strategico di cui questi lavoratori si occupano: dalla sicurezza delle metropolitane al prolungamento della linea C.”

“Per questo la Giunta Raggi scongiuri i licenziamenti”. Cosi’ in un comunicato la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica Svetlana Celli.