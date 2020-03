Coronavirus: Pasquali (Sistema Impresa Roma), sottoscritto accordo quadro con Regione Lazio

“L’approccio inclusivo della Regione Lazio e dell’Assessore al Lavoro e Nuovi diritti, Claudio Di Bernardino, ha evidenziato la diffusa consapevolezza che in questa particolare fase storica occorre sinergia tra tutti gli attori sociali e le istituzioni. Lo stanziamento di 144 milioni è un prima risposta.

Significativa la riduzione dei tempi, in quanto la procedura sindacale deve esaurirsi entro i 3 giorni successivi a quelli della comunicazione preventiva da parte dell’azienda. Inoltre l’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, fatta salva una esaustiva informativa sulla dimensione e condizione aziendale.

L’Accordo sottoscritto contribuisce ad offrire ai lavoratori e a tutte le imprese associate a Sistema Impresa Roma il sostegno economico necessario per affrontare, senza ulteriori gravami, il momento di crisi derivante dall’emergenza sanitaria. Non secondario è l’impegno assunto sul tema relativo all’estensione della CGID alle associazioni non riconosciute e a quelle aziende che hanno assunto lavoratori successivamente al 23 febbraio, in quanto ad oggi restano esclusi dal campo di applicazione dalla cassa in deroga (come ad esempio in caso di cambio appalto e cessione di ramo aziendale).”

Così commenta Francesco Pasquali, Presidente di Sistema Impresa Roma che, con l’assistenza della Confederazione Nazionale rappresentata dal Vicepresidente nazionale Avv. Bellino Elio Panza, ha firmato questa notte con la Regione Lazio il nuovo testo dell’Accordo Quadro sui criteri per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga e all’indennità per lavoratori autonomi per l’attuazione del decreto-legge n. 18/2020.