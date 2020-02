Quelli del dopo, oggi l’anteprima a Cinecittà Studios

Protagonista del film è Jessica Cortini, una talentuosa attrice diplomatasi all’Accademia di Arte Drammatica Silvio D’Amico. Una prova importante per la giovane attrice romana, che interpreta il ruolo di Stella, per la prima volta sul grande schermo, ne sentiremo sicuramente parlare presto.

Il film si è avvalso della collaborazione di grandi professionisti come il Direttore della Fotografia Roberto Lucarelli e del montatore Alessandro Visciano e che ha fatto emergere le qualità artistiche di un giovane compositore Paolo Pansini in arte “Anime” che ha scritto non solo le musiche del film ma anche il brano interpretata da una splendida voce, Alessia Cortini, sorella della protagonista.

Una donna uccisa, un posto magico, un uomo misterioso ed un saluto struggente. Questi gli elementi di “Quelli del dopo”, il mediometraggio scritto da Fabrizio Borni che per la prima volta si cimenta dietro la macchina da presa come regista.

Un film che prende spunto da quel brutto tema sociale che ogni giorno rende vittima una donna, una ragazza; una fidanzata respinta, una moglie, un’amante, un’amica.

Ciò che rende però originale il racconto di Borni, che si è messo in gioco realizzando con entusiasmo un sogno che aveva da bambino: scrivere storie e portarle al cinema o teatro, inoltre racconta in questo film di cercare a comprendere se c’è la possibilità per un padre di superare un dolore così forte come la perdita della propria figlia tramite un gesto così brutale, così terribile.

Non è un caso che il film sia dedicato a Serena, la giovane di Arce uccisa quasi venti anni fa e di cui ancora non si conosce il nome dell’assassino. In questi anni media e trasmissioni di ogni tipo, Le Iene incluse, si sono interessate non solo al caso dal punto di vista investigativo, ma anche al dolore del padre che ha portato avanti una battaglia che ancora oggi non si può dire conclusa.

Il film, realizzato nel Comune di Vitorchiano (VT), destinato al circuito dei Festival Internazionali, verrà presentato in una prima d’eccezione presso la Sala Fellini di Cinecittà il prossimo 20 Febbraio in un evento organizzato in collaborazione con Francesca Piggianelli, Presidente dell’associazione culturale Romarteventi con l’ufficio stampa Fabrizio Pacifici, Direttore di Eventiroma.com, la moderatrice dell’incontro sarà la speaker radiofonica Sabrina Crocco. Al termine della kermesse ci sarà una degustazione di vini pregiati del Monte Due Torri Eco Resort di Genzano.