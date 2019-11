Roma – Problemi per chi viaggia questa mattina sulla tratta ferroviaria Roma Lido. Corse rallentate a causa di un guasto su una vettura avvenuto alla stazione di Acilia. Ecco spiegate le cause degli avvenuti ritardi registrate sulla linea in questione. Attualmente Atac non ha ancora comunicato le motivazioni ma ha reso note le partenze da Porta San Paolo.