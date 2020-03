ESC: “LA PRINCIPESSA SUL TRICICLO” è il nuovo singolo in radio del cantautore romano

La Principessa sul Triciclo è un brano in perfetto equilibrio tra scrittura di stampo cantautorale e un sound contemporaneo, che il cantante romano presenta come una delicata favola metropolitana.

La produzione artistica di questo pezzo è affidata al musicista e arrangiatore Alberto Paderni con la collaborazione di Antonio Pagano e Simone Visani.

La copertina del singolo è una foto scattata dallo stesso ESC, sulla quale è stato aggiunto il titolo in un font illustrato che cita quello della copertina di “Storia di un impiegato” di Fabrizio De André.

Il singolo anticipa “Argonauta“, album di esordio del cantautore romano – ad oggi alle fasi finali di mix con la produzione di Alberto Paderni (BlueBeet Studio di Reggio Emilia) – la cui uscita è prevista per maggio 2020.

Francesco Botti, in arte ESC, inizia a suonare entrando a far parte dei For a Saleswoman’s Sake, gruppo post rock romano, e con loro apre nel 2009 un concerto dei Bologna Violenta, progetto solista di Nicola Manzan, chitarrista del Teatro degli Orrori. Più recentemente, ha aperto il concerto dei SickTamburo + Ros all’Ardeforte Festival 2018 e il concerto dei Kutso in occasione del “Che Effetto Fa Tour”.