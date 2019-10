Festa del cinema di Roma 14 – The Aeronauts

Ciò che contraddistingue l’essere umano è la curiosità, “The Aeronauts” racconta di come per la prima volta un uomo e una donna hanno cercato di scoprire i limiti del cielo.

Siamo a Londra, nel 1862, James Glaisher è uno scienziato convinto che le perturbazioni metereologiche possano essere previste attraverso lo studio del cielo, ma per questo viene deriso dai colleghi accademici; decide allora di chiedere assistenza ad Amelia Wren, giovane pilota di mongolfiere, rimasta vedova in seguito alla morte del marito nel suo ultimo volo.

Non sarà facile per i due far concordare le loro diversità ma scopriranno in questa avventura aerea che c’è una caratteristica fondamentale che li accomuna: la gioia della scoperta.

Presentato al Telluride film festival e dopo aver partecipato al Toronoto International film festival, giunge finalmente in Italia nella festa del cinema di Roma “The Astronauts”, produzione Amazon Video con una coppia di protagonisti di altissimo livello: Felicity Jones e Eddie Redmayne.

I due reggono l’intero film soli nell’immensità del cielo, con la compagnia di un cast di comprimari presente per lo più nei flashback che ci raccontano le tappe che hanno portato al viaggio a cui stiamo assistendo.

Un vero viaggio di sopravvivenza nel quale i due affronteranno le più avverse condizioni atmosferiche per arrivare dove nessuno era mai stato, una rappresentazione della forza di due personaggi che hanno sulle spalle le sofferenze del voler dimostrare a tutti ciò che realmente valgono e le responsabilità di un possibile fallimento che non sono disposti ad accettare.

“The astronauts” è un film che intrattiene per le quasi due ore pur con qualche momento lento che, ogni tanto, può farsi sentire sugli spettatori; non manca però nel coinvolgere emotivamente lo spettatore anche facendosi forza della spettacolarità del soggetto stesso, tratto, tra l’altro, da una storia vera.

Voto: 6,5

Luca Silvestri