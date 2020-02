Fettuccine Alfredo. Si festeggia con il Fettuccine’s Night

112 anni e non sentirli. Immancabile l’appuntamento, anche quest’anno, al Ristorante Il vero Alfredo, in Piazza Augusto Imperatore, a Roma.

Protagoniste, sempre loro, le famose fettuccine al doppio burro.

Una serata all’insegna della musica ma anche del buon gusto. Personalità del mondo dello spettacolo, dello sport, giornalisti e imprenditori.

Tutti riuniti in uno dei locali storici più belli della Capitale per festeggiare le National Fettuccine Alfredo’s Day (ribattezzato per l’occasione Fettuccine’s Night).

Ad accoglierci le padrone di Casa Ines Di Lelio, nipote di Alfredo Di Lelio e la figlia Chiara che ci ricordano come nascono le famose fettuccine al doppio burro. Una storia nata nel lontano 1908 quando la sua bisnonna diede alla luce un bambino.

Le fettuccine di Alfredo erano talmente buone che la loro popolarità raggiunse persino l’America grazie a due attori.

E Ines, nipote di Alfredo ci ha spiegato quale è l’ingrediente che rende così speciali queste fettuccine.

Diverse le esibizioni che si sono susseguite tra cui Rocco Roca Rey ma soprattutto è stato presentato il nuovo disco “Amami Alfredo” del maestro Giandomenico Anellino, che insieme alla voce Di Aissa Cuomo hanno accompagnato l’evento.

Fino all’immancabile arrivo delle bionde al doppio burro.

Una serata trascorsa in un giardino fatto di ricordi, dove il romanticismo e la classe hanno creato quell’atmosfera che ancora una volta conferma l’unicità e la straordinarietà del Ristorante Il Vero Alfredo