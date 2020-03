helpart – Sei un Artista?

Il giorno 22 Marzo 2020 ci sarà un appuntamento molto speciale. Durante questa giornata, infatti, tutti gli artisti visuali sono invitati a caricare la propria opera d’arte sui propri social network, con l’hashtag #helpart.

Una sorta di flash mob realizzato dagli artisti per gli artisti, un vero e proprio appuntamento espositivo.

Infatti, in questo momento tristemente unico nel suo genere, momento nel quale non solo i negozi, i bar e tutte le attività commerciali ma anche le gallerie, i musei e gli altri luoghi espositivi per gli artisti sono chiusi, saranno gli artisti stessi a ricordare che sarà l’arte a salvarci dalla crisi.

L’invito arriva dall’artista Lady Be, l’artista Pop internazionale che realizza mosaici di plastica riciclata, un invito a non perdere tempo, a non sprecare questi giorni passati a casa ma ad utilizzarli facendo tesoro di ogni emozione che ci pervade.

Un momento intimo e creativo, nel quale tutti gli artisti sono invitati a creare qualcosa che possa rimanere nella storia, proprio perché realizzato in questi giorni segnati dalle restrizioni dovute alla diffusione del Coronavirus.

Lady Be invita così i suoi colleghi italiani e internazionali a lasciare il segno. Pubblicando l’opera con l’hastag #helpart, tutti i collezionisti, i curatori, i critici, i galleristi, gli appassionati d’arte, potranno decidere di acquistare un’opera che sicuramente rimarrà nella storia, in quanto realizzata con la massima ispirazione di un momento difficile con tutti i suoi limiti e le sue risorse.

Lady Be manda il suo invito tramite i social, con il motto “l’arte ci salverà”.