Incidente in via Ascari, auto contro palo

Roma – Incidente mortale alle 17 circa, in via Aberto Ascari, in zona Roma 70, dove un’auto e’ finita contro un palo abbattendolo. Alla guida, un uomo italiano di 66 anni che e’ deceduto. Inutili i soccorsi del 118. Non risultano coinvolte altre persone e veicoli. Secondo una prima ricostruzione, il 66enne sarebbe stato vittima di un malore, ma la dinamica esatta di quanto accaduto e’ tuttora in fase di accertamento. Sul posto le pattuglie del VIII Gruppo Tintoretto della Polizia di Roma Capitale.