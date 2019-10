Incidente tra tir: due feriti, uno trasportato in codice rosso

Roma – Incidente brutale avvenuto ieri sera intorno alle 21 nei pressi di Fiumicino, in via della Corona Boreale. Due camion di dimensioni notevoli si sono scontrati e hanno provocato il ferimento dei due autisti al loro interno. Uno dei due malcapitati è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale Grassi di Ostia

Oltre all’ambulanza sono intervenuti in loco gli agenti della Polizia locale di Fiumicino, che hanno fatto i rilievi del caso per capire bene la dinamica che ha portato i due tir a provocare il sinistro stradale.

La carreggiata è stata interdetta al traffico veicolare per consentire agli addetti ai lavori di rimuovere ambedue i veicoli e per pulire il manto stradale dai detriti.