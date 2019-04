La Lazio non s’arrende al Sassuolo: 2-2 –

I padroni di casa hanno segnato per primi, con Immobile che non ci ha pensato un momento a battere Consigli con un calcio di rigore contestato dagli avversari.

Locatelli ha toccato con un braccio il pallone tirato con un cross da Patric ma, secondo i calciatori del Sassuolo, la sfera aveva colpito il corpo dell’ex milanista prima di rotolare sul suo braccio.

L’arbitro Abisso, dopo aver controllato sul Var, non ha avuto dubbi. E Immobile ha sistemato la faccenda con un tiro angolato.

Per la Lazio sembrava fatta, visto che fino a quel fatal rigore gli attacchi del Sassuolo erano sembrati poco convinti, pochissimo efficaci. E invece no.

Provvede Rogerio a rimettere le cose a posto. Al 57’, cioè quattro minuti dopo il gol di Immobile, su una respinta corta di Radu, Rogerio gira da vicino il pallone dietro le spalle di Strakosha.

Sostituito al 73’ da Berardi, Matri ha reso possibile l’illusione del Sassuolo. Berardi, apparso subito più deciso e più convinto, porta gli ospiti in vantaggio all’89’. Contropiede di Sensi e assist a Berardi che può presentarsi da solo davanti a Strakosha, trafitto senza pietà.

Di nuovo, la partita sembra finita, coi laziali stanchi e delusi e con Inzaghi infuriato. Arrivano però 6 minuti di recupero, diventati poi 7, e arriva il sofferto pareggio dei biancazzurri. È il 95’ quando Immobile cattura un pallone in area neroverde e la offre gentilmente a Lulic che batte Consigli da un metro.

È finita, stavolta davvero. Nel prossimo turno, la Lazio è attesa in casa del rivale Milan, piuttosto arrabbiato per come la Juventus gli ha sottratto ieri i tre punti. E il Sassuolo ha un altra fatica da affrontare: il derby col Parma.

Bruno Cossàr