Libri: ‘Il segreto del torrione’, il calendario delle presentazioni a Roma a novembre

Tanti appuntamenti gratuiti e aperti al pubblico per incontrare Alessandro da Soller, l’autore del thriller fantapolitico ambientato nella Capitale, che racconta intrighi, misteri e politica dei nostri giorni.

Un romanzo che coinvolge il lettore in una indagine dai segreti inconfessabili, sullo sfondo della Capitale: è un thriller fantapolitico ambientato nella Roma dei giorni d’oggi Il segreto del torrione, il terzo romanzo di Alessandro da Soller edito dalla casa editrice B&Bop, dopo Anima Semiseria e Pene di un professionista.

Per presentare il libro l’autore sarà presente nel mese di novembre in diverse librerie di Roma per incontrare i lettori con una serie di appuntamenti gratuiti e aperti al pubblico: dal 14 al 17 alla Feltrinelli di Euroma e alla Mondadori di Parco Leonardo, dal 21 al 24 alla Feltrinelli di Viale Giulio Cesare e dal 28 novembre al 1 dicembre alla Feltrinelli di Largo Argentina e alla Mondadori EUR.

Un’occasione l’evento nelle librerie per scoprire da vicino le vicende del procuratore capo Massimo Pocuzzi: dopo il ritrovamento di uno scheletro umano in una chiesa mitraica sotto la basilica di Santa Maria in Trastevere, da parte del capitano dei Carabinieri Fulvia Nello e dell’ex Colonnello Moschin Marco Denni, Pocuzzi conduce un’indagine dai risvolti imprevedibili caratterizzati da un crescendo di retroscena legati a servizi segreti internazionali, mafia e Vaticano, con agganci a casi che hanno segnato indelebilmente la storia italiana e che presentano ancora “zone grigie”, come il più famoso omicidio di Roma.

La squadra capitanata da Pocuzzi si ritrova di fronte a uno dei drammi più neri e violenti nella storia del nostro Paese e del piccolo Stato che si annida sulle rive di Trastevere.

«Nelle viscere di Santa Maria in Trastevere si nasconde un oscuro segreto. Il capo della procura, Massimo Pocuzzi e il capitano dei Carabinieri Fulvia Nello, scendono nel ventre antico della città eterna dove scoprono un corpo incatenato. È morto e sulla roccia è inciso un messaggio…»

Una storia romanzata che potrebbe essere accaduta veramente. “Nel romanzo, per la scelta dei singoli personaggi mi sono ispirato ad alcuni miei amici che rivestono cariche professionali: magistrati, medico legale, capitano dei carabinieri, una criminologa – spiega l’autore. È quindi una storia che lega esperienze di vita vissuta con la mia voglia di raccontare, perché ognuno di noi ha uno o più ricordi che lo hanno segnato, in special modo quelle esperienze che sono state tragiche, forti, dure”.

Per maggiori informazioni: www.alessandrodasoller.com

Alessandro da Soller, nato a Roma nel 1964, è scrittore e musicista Jazz, due passioni che continua a coltivare pur lavorando in una multinazionale. Interessato alla storia contemporanea, ha approfondito gli studi sulle ideologie che hanno portato alla nascita di varie formazioni terroristiche negli anni ’70.