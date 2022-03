Roma-Lazio 3-0, i giallorossi trionfano nel derby

Roma – Derby della Capitale all’Olimpico, Roma contro Lazio in un match che mette in palio punti pesanti in ottica quinto posto.

Roma: (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini; Mkhitaryan, Abraham.

A disp.: Boer, Fuzato, Kumbulla, Maitland-Niles, El Shaarawy, Vina, Veretout, Diawara, Perez, Shomurodov, Bove, Keramitsis, Zaniolo, Felix.

All. José Mourinho

Lazio: (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

A disp.: Reina, Adamonis, Patric, Lazzari, Kamenovic, Cataldi, Akpa Akpro, A.Anderson, Basic, Moro, Romero, Cabral.

All. Maurizio Sarri

SECONDO TEMPO

90’+4′ – Triplice fischio all’Olimpico, la Roma stravince il derby e scavalca la Lazio in classifica

90′ – Conclusione velleitaria di Romero, Rui Patricio blocca a terra senza patemi

85′ – Cambio nella Roma, fuori Pellegrini e dentro Bove

79′ – Altro cambio nella Roma, fuori Oliveira e dentro Veretout. Si abbassano i ritmi adesso

78′ – Oliveira in ritardo su Milinkovic, calcio di punizione dal limite per la Lazio, sulla battuta si presenta Cataldi che spedisce abbondantemente alto

73′ – Primo cambio nella Roma, fuori Zalewski e dentro Vina

67′ – Ci prova dai venti metri Milinkovic, ma il suo destro, deviato da Oliveira, viene parato da Rui Patricio

66′ – Roma a un passo dal quarto goal: lancio millimetrico di Cristante e stop perfetto di Abraham, che a tu per tu con Strakosha calcia clamorosamente a lato

64′ – Doppio cambio nella Lazio, fuori Leiva e Anderson e dentro Cataldi e Romero

55′ – Si scaldano gli animi in campo, in pochi minuti un capannello e un duro faccia a faccia tra i giocatori

51′ – Primo cambio nella Lazio, fuori Hysaj e dentro Lazzari

50′ – Buona azione della Lazio nello stretto, con Anderson che in area serve Immobile, il cui tiro di destro viene deviato in angolo da Smalling

46′ – Ci prova Pedro dal vertice sinistro dell’area di rigore, ma il suo destro termina alto di molto

45′ – Comincia la ripresa. La Roma attacca verso Curva Sud, la Lazio verso Curva Nord

PRIMO TEMPO

45’+3′ – Duplice fischio di Irrati, squadre negli spogliatoi con la Roma avanti 3-0 sulla Lazio

40′ – Altra palla persa in uscita dalla Lazio, con Mkhitaryan che si invola palla al piede e dal limite colpisce la parte alta della traversa. Roma show

39′ – GOAL DELLA ROMA: Oliveira steso sui venti metri e calcio di punizione per i giallorossi, con Pellegrini che la mette direttamente sotto all’incrocio dei pali

37′ – Errore in uscita della Roma con Luis Alberto che recupera palla e appoggia per Milinkovic, il quale al limite dell’area serve l’accorrente Pedro, il cui destro è bloccato a terra da Rui Patricio

33′ – Mancini anticipa Immobile a centrocampo e innesca Pellegrini, il quale arriva al limite e lascia partire un destro che termina abbondantemente alto

31′ – Azione manovrata della Lazio, con Leiva che mette al centro per Immobile anticipato da Smalling, sul pallone vagante è lesto Oliveira ad anticipare all’ultimo l’accorrente Pedro

26′ – Grande recupero palla di Zalewski a centrocampo che innesca Mkhitaryan, pallone di ritorno per il 59 giallorosso e destro parato da Strakosha, sulla ribattuta Mkhitaryan non inquadra la porta

21′ – GOAL DELLA ROMA: contropiede letale dei giallorossi, con Mkhitayran che allarga per Karsdorp, cross di prima dell’olandese e tap-in vincente ancora di Abraham

20′ – Lancio lungo di Leiva per Immobile, che al limite aggancia ma viene anticipato all’ultimo da Ibanez

17′ – Buon triangolo tra Pedro e Immobile con lo spagnolo che al limite non riesce a controllare. Buona chance sprecata dalla Lazio

14′ – Errore in disimpegno della Roma con Zalewski, recupera palla Milinkovic che va al cross, Ibanez mette in corner

10′ – Partita equilibrata, le due squadre si studiano alla ricerca del pertugio migliore, ma le difese non lasciano molti spazi

1′ – GOAL DELLA ROMA: calcio d’angolo battuto da Pellegrini, Strakosha cicca malamente l’uscita e Abraham a porta vuota la mette in rete

0′ – La Roma attacca verso Curva Nord, la Lazio verso Curva Su

PREPARTITA

17:56 – Squadre in campo

17.43 – Le squadre rientrano negli spogliatoi

17:21 – Squadre in campo per il riscaldamento