Roma-Vitesse 1-1: giallorossi ai quarti di Conference grazie ad Abraham

Roma – Ritorno degli ottavi di finale di Conference League per la Roma di Mourinho, chiamata all’Olimpico a difendere il piccolo vantaggio ottenuto sette giorni fa sul campo del Vitesse grazie alla rete di Oliveira, oggi assente per squalifica. Leggero turnover per i giallorossi, forse anche in vista del derby con la Lazio in programma domenica pomeriggio.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Maitland-Niles, Pellegrini, Veretout, Vina; Zaniolo, Mlhitaryan; Abraham.

All. José Mourinho

A disp.: Karsdorp, Cristante, Perez, Shomurodov, Diawara, Bove, Darboe, Zalewski, Boer, Felix, Fuzato, El Shaarawy.

Vitesse (4-3-1-2): Houwen; Dasa, Doekhi, Rasmussen, Wittek; Tronstad, Bazoer, Domgjoni; Huisman; Grbic, Openda.

All. Thomas Letsch

A disp.: Schubert, Frederiksen, Gboho, Yapi, Buitink, Reiziger, Vroegh, Cornelisse, Manhoef, Hernandez, De Regt.

SECONDO TEMPO

90’+3′ – Finisce la partita! Il goal di Abraham quasi allo scadere mette una toppa alla brutta prestazione giallorossa e manda la Roma ai quarti di finale di Conference League

90′ – GOAL DELLA ROMA: EL Shaarawy cambia gioco per Karsdorp, sponda del terzino a mandare fuori tempo il portiere del Vitesse e tap-in vincente di Abraham che manda in visibilio l’Olimpico

87′ – Calcio d’angolo battuto da Pellegrini e ribattuto dalla difesa del Vitesse, Mkhitaryan al limite raccoglie e calcia di prima, pallone alto

81′ – Vitesse a un passo dal raddoppio: Mkhitaryan perde palla e permette a Openda di involarsi, assist per Grbic e tiro che termina largo non di molto

80′ – Cross di El Shaarawy, sponda di Abraham e mezza volé di Pellegrini, che spreca malamente da ottima posizione

78′ – Cambio nella Roma, fuori Zaniolo e dentro Felix

76′ – Occasione Vitesse con Grbic, il suo destro termina alto

72′ – Prova ad alzare il ritmo e a creare occasioni la Roma, ma il Vitesse difende con ordine chiudendo le linee di passaggio

63′ – Triplo cambio nella Roma, fuori Vina, Maitland-Niles e Veretout, dentro Karsdorp, El Shaarawy e Cristante. Arriva qualche fischio dagli spalti

61′ – Goal del Vitesse: cross dalla destra di Dasa e sinistro al volo dal limite clamoroso di Wittek che batte un incolpevole Rui Patricio

58′ – Nel Vitesse fuori Huisman e dentro Gboho

57′ – Vina parte in percussione centrale e una volta giunto sui 25 metri viene steso da Bazoer, calcio di punizione da buona posizione per la Roma, ma il destro di Pellegrini non inquadra lo specchio

53′ – Pressa alto e palleggia veloce il Vitesse, Roma in affanno negli ultimi minuti

46′ – Comincia la ripresa, la Roma attacca ora da Curva Nord verso Curva Sud

PRIMO TEMPO

45’+2′ – Finisce il primo tempo, nessuna rete tra Roma e Vitesse

35′ – Percussione centrale di Mkhitaryan con il Vitesse scoperto, pallone per Zaniolo e conclusione da buona posizione del numero 22 murata da Doekhi

30′ – Imbucata verticale di Bazoer per Openda, chiusura perfetta in svicolata da parte di Ibanez

26′ – Vina in accentramento perde e recupera palla, poi dai venti metri lascia partire un mancino che sfiora il palo

23′ – Spinge la Roma sulla fascia sinistra, azione combinata Vina-Zaniolo-Mkhitaryan e pallone che arriva al limite per Veretout, il cui destro di prima finisce fuori non di molto

17′ – A terra un giocatore del Vitesse che ha bisogno dell’intervento dello staff medico, nell’occasione ammonito Ibanez per il duro intervento

14′ – Openda di prova al volo dal limite dell’area, tiro largo

13′ – Break di Mkhitaryan a centrocampo, pallone sulla destra per Niles che la rimette al centro per l’accorrente Veretout, il quale disturbato non inquadra la porta

11′ – Punizione dai venti metri per la Roma battuta da Veretout, Smalling sul secondo palo fa la sponda ma la difesa olandese mette in corner. Sul successivo angolo Abraham la mette fuori

7′ – Le due squadre si studiano, qualche spunto in più da parte della Roma

2′ – Punizione dalla trequarti per il Vitesse, Huisman impegna un Rui Patricio non irreprensibile

0′ – La Roma attacca da Curva Sud verso Curva Nord

PREPARTITA

20:45 Entrambe le squadre rientrano negli spogliatoi

20:17 Squadre in campo per il riscaldamento. Vitesse sotto Curva Nord, Roma sotto Curva Sud.