Longoni: entro metà agosto ok bilancio 2017, entro autunno nuovo piano industriale

Roma – “Domani ci sara’ una seduta del cda di Ama che adottera’ la delibera obbligatoria per dare atto che non c’e’ possibilita’ di approvare il bilancio 2018 mancando il 2017. Contiamo entro dieci giorni di approvare il progetto di bilancio, quindi ci saranno i 30 giorni concessi agli organi di controllo per il loro giudizio, pertanto la per meta’ di agosto contiamo di portare in assemblea dei soci il bilancio 2017”. Lo ha detto l’ad di Ama, Paolo Longoni, nel corso di una seduta della commissione capitolina Trasparenza.

“Il bilancio 2018- ha aggiunto- non puo’ essere predisposto fino a quando manchera’ la certezza dei saldi dell’anno precedente, approvato il bilancio 2017 il 2018 sara’ facilmente predisponibile”. Entrando nel dettaglio della manovra, “con gli uffici stiamo cercando di fare la migliore valutazione dei crediti iscritti in bilancio per la Tari, ce ne sono alcuni ante 2010. Abbiamo necessita’ di fare un importante raccordo sui crediti vantati verso il Comune nel contratto servizio relativi al 2014, perche’ c’e’ una perdita di valore sul fondo immobiliare relativo al Centro Carni. L’esperto indipendente della sgr sta valutando il valore del compendio che sembra patisca una notevole svalutazione rispetto al valore originario. Se arrivera’ dovra’ essere recepita nel bilancio. Ama ha in bilancio crediti relativi al contratto di servizio solo per l’anno 2014 per 104,4 milioni, questi crediti devono essere conciliati con Roma capitale”.

E ancora: “Ci sono alcuni contenziosi civili che dovranno essere recepiti, ci sono i crediti cimiteriali che pero’ sono una piccola parte problema. Fosse solo quello, il bilancio lo avrei portato oggi. Oltretutto, c’e’ una due diligence richiesta dall’ex amministratore unico alla Bdo sulla congruita’ dei crediti vantati da Ama, per cui attendiamo la consegna del referto”. Piu’ in generale “Ama- ha concluso Longoni- ha un patrimonio netto di 280 milioni ed e’ in grado di assorbire perdite fino a 280 milioni meno 120mila euro, che e’ il capitale sociale minimo. Sono certo che la perdita non sara’ di 280 milioni. Nel 2018, inoltre, ci sara’ da rilevare la perdita valore del tmb Salario, durevole da considerare”.

AD LONGONI: ENTRO AUTUNNO IL NUOVO PIANO INDUSTRIALE

“Esiste un piano industriale di Ama che non ci soddisfa, e’ da riformulare e migliorare: entro l’autunno contiamo di predisporlo e presentarlo”. Lo ha detto l’ad di Ama, Paolo Longoni, nel corso di un’audizione in commissione capitolina Trasparenza. Il piano industriale cui il neo ad fa riferimento e’ quello approvato nel 2017 dall’allora presidente, Antonella Giglio: “Nel piano industriale vigente si dice che la raccolta differenziata in questo momento e’ al 61% ma l’obiettivo non e’ stato raggiunto. Se dobbiamo presentare le favole le scriviamo, se vogliamo scrivere qualcosa di concreto bisogna partire dalla realta’, non da qualcosa che si voleva fare e non si e’ riusciti a fare. Il piano industriale che contiamo di predisporre dovra’ dire cosa, come, quando e con quali risorse- ha concluso Longoni- Se non saremo capaci riprenderemo il cappello e torneremo a fare quello che facevamo. Non mettiamo la faccia in situazioni fatte per assolvere a un adempimento”.