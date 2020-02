Meteo Roma: previsioni per martedì 11 febbraio

Tempo prevalentemente stabile con molte nuvole al mattino, maggiori aperture al pomeriggio. In serata il tempo si manterrà asciutto sempre però con molte nubi sparse. Temperature comprese tra +10°C e +17°C.

Meteo Lazio: previsioni per martedì 11 febbraio

Isolate piogge al mattino sui settori interni meridionali, asciutto altrove con molte nubi sparse; nel pomeriggio il tempo sarò asciutto con ampi spazi di sereno su gran parte del territorio, locali addensamenti sul Basso Lazio e sui rilievi. Tempo asciutto anche in serata con nuvolosità irregolare su tutti i settori.

Meteo Italia: previsioni per martedì 11 febbraio

Al Nord: Al mattino locali fenomeni sulle Alpi di confine, asciutto altrove con nubi sparse e locali foschie sulle pianure. Al pomeriggio tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi, locali fenomeni solo sulle Alpi di confine. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli irregolarmente nuvolosi, addensamenti anche compatti al Nord-Est. Neve oltre i 1300-1500 metri. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare sulle regioni tirreniche con deboli piogge sui settori interni, maggiori schiarite lungo l’Adriatico. Al pomeriggio tempo stabile su tutti i settori con nubi sparse e schiarite. In serata nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali piogge su Campania e Calabria, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo stabile salvo locali piogge su Campania e Calabria. In serata ancora piogge sulle coste tirreniche della Calabria, nuvolosità in transito altrove ma senza fenomeni di rilievo. Temperature minime e massime in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Meteo Italia: previsioni generali

Foschie o banchi di nebbia sulle pianure del Triveneto nelle prime ore del mattino, locali nevicate oltralpe al di sopra dei 1100-1300 metri. Resto della giornata all’insegna della stabilità prevalente con frequenti schiarite e transito di nubi innocue. Tempo sostanzialmente stabile salvo locali piogge la mattino sulle zone interne della Toscana. Nubi in aumento nelle ore serali e notturne ma senza fenomeni di rilievo, ampie schiarite sui settori adriatici. Variabilità a tratti perturbata sui settori tirrenici di Campania e Basilicata, bel tempo e sole prevalente altrove con qualche nube in transito alternata ad ampie schiarite. Temperature in aumento sia nei valori minimi che nei valori massimi.

Www.ceentrometeoitaliano.it