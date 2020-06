Municipio I: inaugurate panchina in Via Andrea Doria

Roma – “La vita sul territorio ricomincia. Abbiamo inaugurato le nuove panchine in via Andrea Doria, donate al territorio dal Comitato Trionfalmente 17 e installate dal Municipio Roma I Centro. Un momento per ricostituire anche simbolicamente la socialità, interrotta dalla diffusione del Coronavirus, e per ricominciare a coltivare le relazioni. A distanza certo, ma vicini. Grazie al comitato Trionfalmente 17, che ha donato al territorio strumenti di sosta e dialogo, in un viale, via Andrea Doria, che con i tanti piccoli interventi, con la festa di San Giuseppe, con le panchine e le gli alberi piantati recentemente, mano a mano sta diventando sempre più luogo di socialità e di condivisione. La cittadinanza attiva, i comitati, le associazioni, sono una grandissima risorsa per la città, con le loro idee, proposte, prospettive, in sinergia con le istituzioni. Anche da qui passa la costruzione della città futura che vogliamo: da piccole azioni concrete per migliorare ciò che abbiamo intorno”. Cosi’ Sabrina Alfonsi, Presidente del Municipio Roma I Centro, in una nota.