Pantalone: vertice conoscitivo e non d’emergenza, niente allarmismi

Roma – “È stato un vertice di conoscenza per capire come era la situazione. Un incontro conoscitivo senza alcun carattere di emergenza. Direi che possiamo lanciare un messaggio di tranquillita’ ai cittadini. Non esasperiamo le situazioni e non lanciamo allarmi”.

“Siamo venuti a conoscenza di direttive diramate dalla Regione Lazio a tutte le strutture sanitarie: ognuno sa cosa deve fare”. Lo ha detto il prefetto di Roma, Gerarda Pantalone, al termine del vertice in Prefettura di questo pomeriggio in cui si e’ parlato della situazione coronavirus.