Pattuglie controlleranno chiusura locali dopo le 18

Roma – Nel pomeriggio a Roma partiranno delle pattuglie di controllo per verificare il rispetto dell’obbligo di chiusura al pubblico di bar e ristoranti a partire dalle 18, come disposto dal Dpcm emanato ieri. È quanto deciso nel corso della riunione di oggi in Campidoglio tra la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e i vertici dell’amministrazione capitolina. Le verifiche verranno eseguite in particolare nei luoghi della movida, in modo da evitare eventuali assembramenti che possano diventare focolai di contagio. Sarebbe anche in programma una riunione tecnica attorno alle 17, alla quale prenderanno parte rappresentanti della Questura di Roma. Inoltre e’ stato deciso di intervenire per la chiusura dei mercati tradizionali previsti nei fine settimana, come quelli di Porta Portese, via Palmiro Togliatti e via Sannio. La chiusura non riguardera’ invece i mercati rionali alimentari.