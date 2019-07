Raggi: via a riqualificazione Cinema Metropolitan di via del Corso

Roma – “Dopo quasi dieci anni poniamo fine a una situazione di degrado nella nostra citta’, riqualificando l’ex cinema Metropolitan di via del Corso, a pochi passi da piazza del Popolo. Con l’approvazione della relativa delibera in Assemblea Capitolina inizia un percorso per dare nuova vita a questo spazio”. Cosi’ in un post sulla sua pagina Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “È un percorso- spiega la prima cittadina- che portera’ non solo alla riqualificazione del Metropolitan ma anche alla rinascita di due presidi culturali storici e di particolare valore architettonico: il cinema Apollo e il cinema Airone, grazie alla scelta di destinare a questi luoghi i 7 milioni di euro di oneri di urbanizzazione. Il progetto promosso con la proprieta’ del Metropolitan- spiega Raggi- punta quindi a ristrutturare lo spazio, che avra’ una parte commerciale e un’altra destinata ad uffici, ma con la volonta’ di mantenere anche la sala cinematografica, per rispettarne la vocazione originaria. Allo stesso tempo, vengono restituiti alla citta’ altri due cinema storici. È un’operazione unica di rilancio di luoghi di aggregazione fondamentali, che tornano a essere vivibili da parte dei cittadini”, conclude.