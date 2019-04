Road to “Avengers: Endgame” – Fase tre

Terza e ultima parte della nostra retrospettiva attraverso il viaggio degli Avengers negli anni, aspettando l’ormai imminente arrivo del capitolo finale: Endgame.

Fase tre: Eroi in guerra

Il nostro viaggio riprende dal 2016, avevamo lasciato i nostri eroi dopo la vittoria della battaglia di Sokovia contro Ultron e avevamo fatto la conoscenza di una new entry, Ant-man.

Le conseguenze dell’ultima vittoria degli Avengers sono state pesanti, e non sono passate inosservate ai governi mondiali che chiedono a voce unite che gli eroi non restino più al di sopra della legge ma che vengano invece riorganizzati, divenendo una sorta di esercito, al servizio e sotto il controllo delle nazioni mondiali.

Questo porterà a una frattura negli Avengers, una vera e propria Civil War, che verrà resa ancor più netta dal riemergere di un crimine celato nel passato di Iron man e Cap.

La pellicola viene anche usata dai Marvel Studios per introdurre nuovi eroi, che nel corso della fase tre verranno poi approfonditi con delle pellicole dedicate: Black Panther e Spiderman.

Il primo (2018) ha segnato una tappa importante rappresentando il primo film su un supereroe di colore, rappresentando un successo di critica che lo ha portato addirittura a vincere tre Oscar (primo film del Marvel Cinematic Universe a raggiungere questo traguardo); il secondo è stato il frutto di una lunga trattativa tra Marvel Studios e Sony (detentrice dei diritti di Spidey) che ha portato all’uscita di “Spiderman: Homecoming”(2017), che ci presenta un giovane ragnetto, sotto la guida morale e tecnica di un Tony Stark nell’inedito ruolo di mentore, mantenendo però intatte e più vive che mai tutte quelle caratteristiche che definiscono il personaggio di Peter Parker.

Ma non sono le uniche new entry di questa terza fase. Nel 2016, infatti, nei panni di Benedict Cumberbatch facciamo la conoscenza di Doctor Strange, maestro delle arti mistiche, in un’avventura caleidoscopica che è un piacere per gli occhi.

Se tanti sono i nuovi eroi incontrati in questa terza fase, non mancano le vecchie conoscenze.

Nel 2017 debutta in sala “Guardiani della galassia: vol. 2”; il ritorno del folle gruppo galattico non delude le aspettative e spinge sull’acceleratore sull’ironia dei personaggi, bissando il successo del primo capitolo; e visti i risultati dei film di James Gunn, comicità, colori, esagerazione e creature spaziali non mancano neanche nell’ultimo capitolo della saga di Thor: Ragnarok (2017).Taika Waititi prende palesemente spunto dai guardiani e porta Thor in una dimensione cinematografica molto diversa dalle sue precedenti apparizioni; rendendo felice Chris Hemsworth, facendo storcere il naso a più di un fan, ma ottenendo comunque il favore della critica.

Nel 2018 inoltre esce, a qualche mese di distanza da Infinity War, un altro sequel “Ant-man and The Wasp”, che si svolge cronologicamente prima e in contemporanea agli eventi del terzo capitolo dedicato agli Avengers. Mostrandoci cosa è successo a Scott Lang, Hope van Dyne e Hank Pym dopo gli eventi di Civil War.