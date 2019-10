Rocambolesco sinistro stradale: 88enne sbaglia manovra e investe 3 persone

Roma – Incidente rocambolesco, con risvolti che potevano essere ancora più pesanti, quando ieri a Roma un uomo di 88 anni alla guida di una Mercedes Classe A si è confuso nel fare manovra.

L’anziano, mentre si trovava in via Ferdinando Fuga, al Villaggio Olimpico, ha inserito la retro e, invece di fermarsi, ha improvvisamente accelerato, investendo in pieno tre pedoni, due automobili e una colonnina del gas.

Ad essere coinvolto è stato una ragazzina di 14 anni, trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I, di una donna, trasportata invece al San Giovanni, e di un uomo, che i paramedici hanno trasferito al pronto soccorso del Santo Spirito.

Ma i danni non sono finiti: l’88enne ha anche colpito due automobili e distrutto una colonnina del gas, col il rischio di una fuga e di una conseguente esplosione.

In loco sono rapidamente sopraggiunti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale Gruppo Parioli con numerose pattuglie, oltre a tre ambulanze. La zona è stata interdetta al traffico e posta in sicurezza onde evitare che ci fossero pericoli per un’eventuale fuga di gas dalla colonnina.

Pesanti le ripercussioni per lo scorrere degli altri veicoli, ma anche per l’anziano, che è stato sanzionato e al quale è stata sottratta la patente di guida.