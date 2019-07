Roma International Estetica 2020: Cosmetici e strumenti professionali per combattere la cellulite

Aziende ed esperti della bellezza si incontrano a Roma International Estetica 2020, manifestazione ideata e organizzata da Fiera Roma.

La pelle a buccia d’arancia è uno dei problemi che affliggono più le donne, soprattutto con l’avvicinarsi della bella stagione. La cellulite non dipende solamente dal peso, ma anche lo stile di vita, il cibo sbagliato e capi troppo stretti, contribuiscono alla sua comparsa. I prodotti cosmetici sono certamente efficaci, ma vanno associati ad attività fisica e a trattamenti medico-estetici come un linfodrenaggio, pressoterapia o cavitazione, che promuovono attività molto mirate.

Nelle mani di un esperto

Oltre al massaggio, che deve essere prolungato ed eseguito da mani esperte, con movimenti circolari che vanno dal basso verso l’alto, per favorire la microcircolazione, l’estetista può effettuare trattamenti professionali ad hoc, come il Body Shaping: un’ innovazione tecnologica per il trattamento della cellulite, che migliora il tono cutaneo, riduce le circonferenze e rimodella i contorni del corpo, per un aspetto più tonico e ringiovanito.

I trattamenti anticellulite professionali agiscono in profondità nei tessuti per liberarli dai grassi e dai liquidi in eccesso e per restituire vigore alla circolazione venosa e linfatica. Consigliati anche gli integratori alimentari che contengono escina, papaina ed altre sostanze che aiutano a drenare, attenuare il gonfiore e rimodellare la parte.

