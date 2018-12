Roma, Trastevere: il mercatino della scienza –

Da circa venti secoli, i fedeli di Gesù, festeggiano la sua nascita come un evento magico che li renda migliori. La storia ci narra fatti e leggende che ancora ci fanno vivere sogni e speranze di amore universale.

Già dagli albori del cristianesimo, era consuetudine tra i seguaci della nuova religione del Dio unico, riunirsi nell’Agape, ossia un banchetto caritatevole per condividere cibo e sentimenti d’amore fraterno, quello puro e disinteressato.

In quell’occasione, al riparo da persecuzioni e vessazioni, si ritrovavano pace ed armonia. Da quei tempi lontani ad oggi è tradizione, a Natale, ricercare quei sensi di solidarietà e di comunità che ci elevino ad un sentire migliore.

Con questo spirito l’Associazione Amici della Scienza organizza un incontro per brindare al Natale e per scambiarsi gli auguri. Per l’occasione verrà allestito un piccolo Mercatino di Natale, dove , chi vuole, potrà trovare molte idee per originali regali di Natale con i quali, spendendo poco, si potrà fare un grazioso omaggio ai propri cari e, nel contempo, sostenere l’associazione che, per tutto l’anno, in forma assolutamente gratuita, ha proposto incontri su vari temi e vuole continuare a farlo.

Dunque, vi aspettiamo insieme al Professor Umberto Nardi, al quale potete chiedere tanti consigli di benessere, giovedì 20 dicembre prossimo, dalle 10:00 alle 20:00, preso la sede dell’associazione Amici della Scienza in via di San Bartolomeo de’ Vaccinari 17 a Roma tel. 3394652559.

Buon Natale e felice anno nuovo a tutti! Arrivederci al prossimo anno!