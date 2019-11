Si fingono poliziotti per compiere rapina: refurtiva da 50mila euro

Roma – Rapina a mano armata ad opera di tre finti poliziotti, questa mattina poco prima delle 9 in una casa in via Castel di Iudica nella zona di Valle Fiorita, a Roma.

Secondo quanto raccontato da una delle vittime, tre persone a bordo di un auto con lampeggianti, con volto travisato e fratini, si sono introdotte in un appartamento fingendosi agenti e dopo essere entrati, hanno ammanettao il marito sulla porta mentre la moglie e’ stata immobilizzata con delle fascette di plastica.

I tre, in pochi minuti, si sono impossessati di alcuni Rolex e gioielli per un valore di 50 mila euro. Asportato anche il videoregistratore delle telecamere interne all’appartamento. Nessun ferito. Sul posto i poliziotti della Squadra Mobile, il Reparto Volanti e gli agenti del commissariato Casilino.