Spallanzani: impegnati in validazione test diagnostici

Roma – “L’istituto Spallanzani, in virtu’ della sua connotazione di IRCCS, e’ da sempre impegnato nella messa a punto e validazione di test diagnostici per le infezioni emergenti, che e’ una attivita’ tipica della ricerca di trasferimento. Nella attuale contingenza, l’Istituto e’ interlocutore privilegiato delle ditte impegnate nell’allestimento di nuovi test molecolare e sierologici relativi al nuovo coronavirus, e fornisce supporto scientifico nella valutazione delle performances dei nuovi test.”

“In questa cornice si inserisce la valutazione dei test molecolari rapidi, che possono rappresentare un importante avanzamento nei riguardi dell’esigenza di avere una risposta diagnostica rapida e accurata, soprattutto nei casi che richiedono intervento immediato sul paziente e adozione di misure di protezione per il contesto. Il test allestito dalla Diasorin si inquadra in questo programma, e la valutazione preliminare e’ stata condotta allo Spallanzani in parallelo con un altro IRCCS, il San Matteo di Pavia. Sono state gettate le basi affinche’ la validita’ clinica del test allestito sia confermata dall’esperienza sul campo”. Lo comunica in una nota la Direzione dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani.