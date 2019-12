Star Wars episodio IX: L’ascesa di Skywalker – Recensione

L’epica conclusione della “saga degli Skywalker” è giunta finalmente nelle sale di tutto il mondo, sarà riuscito J.J. Abrams a dare una degna conclusione alla storia iniziata ormai più di 40 anni fa?

Kylo Ren è ormai il leader supremo del Primo Ordine e impazza nella galassia, la resistenza guidata da Leia Organa ha recuperato forze ed energie e Rey prosegue il suo allenamento Jedi proprio sotto la guida dell’ex principessa, ma la minaccia più grande sta per uscire dall’ombra soltanto ora: il male è ancora vivo.

Queste le brevi premesse da cui parte il capitolo conclusivo della saga fantascientifica cinematografica di maggior successo di sempre, terza parte di una trilogia partita nel 2015 con “Il risveglio della forza” (sempre di J.J. Abrams) e proseguita nel 2017 con “Gli Ultimi Jedi” (di Rian Johnson). Proprio nella sua storia precedente questo “L’ascesa di Skywalker” vede i suoi più grandi problemi; sì, perché le premesse per questo capitolo non si basano se non marginalmente sul set-up che i film precedenti hanno preparato e J.J. Abrams e Chris Terrio (sceneggiatori di questo capitolo e del settimo) hanno deciso di distaccarsi dalla strada presa da Johnson scrivendo una prima parte di film che racconta tutto ciò che non era stato detto nel precedente capitolo ma che serviva da base per la loro idea conclusiva della saga.

Inevitabilmente questo ha portato a una resa non ottimale, soprattutto nella prima parte del film. Montaggio e scrittura molto veloci e ci catapultano da una situazione all’altra, da una scoperta all’altra, senza soffermarsi mai in spiegazioni o chiarimenti ma semplicemente chiedendoci di accettare le cose così per come ci vengono raccontate e utilizzando spesso soluzioni semplici e sicure invece di osare; un peccato per una saga che ci ha abituato a scendere in profondità nei personaggi e nelle loro emozioni.

Se si asseconda la linea di pensiero degli autori e ci si gode l’intrattenimento che il film regala allo spettatore il divertimento e le emozioni comunque non mancano. La seconda parte del film infatti carica molto sul lato emotivo, mostrando una scrittura molto più solida che trasmette in pieno le sensazioni che un “film di Star Wars” deve dare.

Il cast vede Adam Driver spiccare su tutti con il suo Kylo Ren (il miglior personaggio di questa nuova trilogia), seguito dalle comunque ottime performance di Daisy Ridley e Oscar Isaac mentre paga di più la scrittura del suo personaggio John Boyega, un gradino sotto ai suoi colleghi.

Al vecchio cast spetta il ruolo di emozionare soprattutto i fan di vecchia data. Carrie Fisher ha potuto far parte di questo film grazie all’utilizzo di vecchio girato e computer grafica regalandoci così un’ultima performance nel ruolo della Principessa Leia bidimensionale nei dialoghi ma comunque d’effetto.

“L’ascesa di Skywalker” dunque chiude la saga mantenendo vivi i concetti alla base della saga, prendendosi molte libertà nel percorso e chiedendoci fondamentalmente di spegnere il cervello e accendere il cuore per viaggiare insieme ai nostri eroi (vecchi e nuovi) nella lotta, eterna, tra bene e male.

Perché è importante ricordarci che stiamo parlando della più grande saga fantascientifica della storia del cinema, una storia che parla trasversalmente a bambini ed adulti perché parla di paura e di speranza, degli effetti che la paura può avere e della forza e del coraggio che servono per sconfiggerla. Un messaggio universale di cui questo film è intriso.