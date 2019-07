‘Il tempo delle favole’, il libro dai preziosi insegnamenti. Per grandi e piccini

Un messaggio positivo che arriva dritto al cuore di ogni lettore, dando voce a tutte le emozioni e i comportamenti, permettendo ai personaggi di prendere consapevolezza dei propri limiti, delle proprie abilità e dei propri errori. È ricco di preziosi insegnamenti per la vita di tutti i giorni ‘Il tempo di favole’, l’ultimo libro dell’autrice Elena Ana Boata, edito da Casa Editrice Kimerik.

Impreziosita dalle illustrazioni della disegnatrice Patrizia Moscone, la raccolta di racconti presenta storie semplici e fruibili, con protagonisti quei personaggi fantastici e divertenti (animali e umani) che tutti hanno sognato di incontrare, almeno una volta nella vita.

Un libro anche per le scuole

Pieno di utili lezioni che insegnano i valori fondamentali di cui i bambini hanno bisogno per diventare “grandi”, ‘Il tempo delle favole’ è un libro di gradevole lettura per tutti: “Leggendo questo libro ho immaginato di costruire un percorso di lettura sinottica di queste favole a bambini di diverse fasce di età dai 3/4 anni fino ai ragazzi di 11/12 anni– spiega Maria Antonietta Costigliola, Docente di Lettere Scuola Secondaria di Primo Grado ed esperta in scrittura creativa presso l’I.C. 2°Plinio il Vecchio-Gramsci di Bacoli (Napoli), che ha deciso di consigliare ‘Il tempo delle favole’ ai suoi studenti per le letture estive, riflettendo così sul loro significato.

L’insegnante, dopo aver letto il testo, ha deciso di proporre il libro a settembre in un percorso di scrittura creativache va dalla lettura sensoriale con i bambini di scuola dell’infanziafino a una lettura euristica con i ragazzi delle classi seconde terze di scuola secondaria di primo grado, con la quale essi saranno in grado di interpretare i personaggi delle storie narrate nel libro e di trasporli in altre realtà.

“Per me sarebbe molto interessante carpire le diversità di approccio e di comprensione di tali storie – continua la docente.Le storie narrate nel libro non sono brevi e si tessono intorno a una molteplicità di figure, in un’alternanza continua di personaggi. L’autrice ha voluto che tutti parlassero, ha dato voce a tutti e ognuno manifesta un tratto della propria personalità, del proprio temperamento, imponendolo, nascondendolo o modificandolo. Non bisogna aspettare la fine per chiedersi qual è la morale ma si assiste alla sua costruzione mediante le esperienze vissute dagli stessi personaggi che, felici di aver appreso un insegnamento, di aver modificato il proprio carattere, la esprimono consapevoli di aver fatto una conquista. Anche le tematiche sottese a queste storie sono argomenti di cui tutti i giorni si fa esperienza in ogni ambito, soprattutto a scuola: il rispetto per l’altro, l’ingerenza dell’uomo sulla natura, l’interesse personale, l’uso smodato dei telefonini, la perdita della propria identità e l’accettazione passiva dei comportamenti errati altrui, la disponibilità verso lo straniero, la bellezza della lettura, l’alimentazione sana, il valore dell’amicizia etc., per me è stato uno spunto meraviglioso di riflessione”.

Attraverso un originale insieme di semplici parole e di preziosi insegnamenti, ne ‘Il tempo delle favole’ tutto si svolge partendo dal punto di vista delle emozioni, quelle vere, pure, innocenti che traspaiono dagli occhi dei bambini. Quelle che sempre, in ogni momento della vita, ognuno dovrebbe portarsi dentro per dare il proprio contributo “a costruire un mondo migliore, dai mille colori, dove la Luce non lascia mai spazio all’oscurità”– si legge nella trama sul libro. Perché, come l’autrice vuole insegnare per crescere e diventare veramente grandi non bisogna mai perdere di vista la curiosità, la dolcezza e la sensibilità dell’essere bambini”.

‘Il tempo delle favole’ di Elena Ana Boata

Editore: Casa Editrice Kimerik

Collana: Pikkoli

Formato: Rilegato

Anno: 2019

Pagine: 124

Prezzo: € 15,00

—

Elena Ana Boata, autrice vivace e sensibile, è attiva da oltre quindici anni. Ha già pubblicato Il viaggio di Anna (Phasar Edizioni, 2007), Lei e Irene (Edizione Croce, 2009; Casa Editrice Kimerik, 2018), Due passi tra le nuvole (Edizioni Croce, 2009). Ama inoltre la poesia. Le sue opere sono state pubblicate in diverse antologie e sono risultate finaliste e vincitrici di innumerevoli premi letterali.