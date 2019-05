Traffico Roma del 05-05-2019 ore 11:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 5 MAGGIO ORE 11:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,

BUONGIORNO

MIGLIORATA LA SITUAZIONE SULLA TANG.EST, IN PRECEDENZA CHIUSA ALL’ALTEZZA

DELLA CIRCONVALLAZIONE TIBURTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN

PROSSIMITÀ DELL’USCITA DI P.LE DEL VERANO IN DIREZIONE S. GIOVANNI: LA

STRADA È STATA APPENA RIAPERTA E LA SITUAZIONE STA TORNANDO ALLA NORMALITÀ.

A TRASTEVERE CODE PER INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE RIPA ALL’ALTEZZA DI PONTE

PALATINO.

ALL’AURELIO È IN PIENO SVOLGIMENTO LA CORSA PODISTICA “CORRI BRAVETTA”, CON

ARRIVO IN VIA DEI CAPASSO. IL PERCORSO DELLA GARA SI SNODA ATTREVERSO VIA

AURELIA ANTICA, VILLA PAMPHILI E VIA DI BRAVETTA.

DEVIATE O LIMITATE LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO.

A ROMA SUD, TRA LA CECCHIGNOLA E CASTEL DI LEVA, CHIUSA PER VORAGINE VIA

CASTEL DI LEVA FRA VIA DI TORRE SANT’ANASTASIA E VIA DELLA CECCHIGNOLA IN

ENTRAMBE LE DIREZIONI.

A OSTIA, MANIFESTAZIONE SOCIO-CULTURALE-COMMERCIALE SU VIALE DELLE

REPUBBLICHE MARINARE: LA STRADA RIMARRÀ CHIUSA PER TUTTA LA GIORNATA FRA IL

LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI E CORSO DUCA DI GENOVA, IN DIREZIONE DI

QUEST’ULTIMO.

DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma