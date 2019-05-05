Traffico Roma del 05-05-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 5 MAGGIO ORE 11:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
MIGLIORATA LA SITUAZIONE SULLA TANG.EST, IN PRECEDENZA CHIUSA ALL’ALTEZZA
DELLA CIRCONVALLAZIONE TIBURTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN
PROSSIMITÀ DELL’USCITA DI P.LE DEL VERANO IN DIREZIONE S. GIOVANNI: LA
STRADA È STATA APPENA RIAPERTA E LA SITUAZIONE STA TORNANDO ALLA NORMALITÀ.
A TRASTEVERE CODE PER INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE RIPA ALL’ALTEZZA DI PONTE
PALATINO.
ALL’AURELIO È IN PIENO SVOLGIMENTO LA CORSA PODISTICA “CORRI BRAVETTA”, CON
ARRIVO IN VIA DEI CAPASSO. IL PERCORSO DELLA GARA SI SNODA ATTREVERSO VIA
AURELIA ANTICA, VILLA PAMPHILI E VIA DI BRAVETTA.
DEVIATE O LIMITATE LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO.
A ROMA SUD, TRA LA CECCHIGNOLA E CASTEL DI LEVA, CHIUSA PER VORAGINE VIA
CASTEL DI LEVA FRA VIA DI TORRE SANT’ANASTASIA E VIA DELLA CECCHIGNOLA IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI.
A OSTIA, MANIFESTAZIONE SOCIO-CULTURALE-COMMERCIALE SU VIALE DELLE
REPUBBLICHE MARINARE: LA STRADA RIMARRÀ CHIUSA PER TUTTA LA GIORNATA FRA IL
LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI E CORSO DUCA DI GENOVA, IN DIREZIONE DI
QUEST’ULTIMO.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma