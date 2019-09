Traffico Roma del 06-09-2019 ore 11:30

A ROMA NORD RALLENTAMENTI E CODE VERSO IL CENTRO CITTà SULLA VIA CASSIA

TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA E DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE

LE DIREZONI DI MARCIA.

TRAFFICO RALLENTATO PER LAVORI SULLA VIA SALARIA fra L’Aeroporto

DELL’Urbe e Via Gaiole in Chianti IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

PROSEGUONO I LAVORI IN CORSO SU VIALE DI TOR DI QUINTO DOVE SI TRANSITA

A SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO LUPI: INEVITABILI I

DISAGI PER IL TRAFFICO TRA VIA DEL FORO ITALICO E PONTE MILVIO PER

ENTRAMBE LE CARREGGIATE.

SULLA Tangenziale Est traffico rallentato PER incidente fra LO SVINCOLO

Tiburtina-Portonaccio e L’Uscita PER L’A24 in direzione San Giovanni.

AL FLAMINIO NEI PRESSI DI VILLA GLORI INCIDENTE IN Via Francesco Denza

IN Prossimità DEL Parco della Rimembranza: rallentamenti SUL LUNGOTEVERE

DELL’ACQUA ACETOSA DA VIA ANTONIO SANT’ELIA VERSO VIALE MARESCIALLO

PILSUDSKI.

ALLE PORTE DI ROMA CODE SULLA Via Pontina in direzione Pomezia

ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO, ESATTAMENTE fra Castel Romano e Via

Gastone Silvano Spinetti.

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma