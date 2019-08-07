Traffico Roma del 07-08-2019 ore 20:00
Più informazioni su
ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CODE A TRATTI LUNGO
LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA, TRA LA VIA DEL MARE E VIA ARDEATINA.
TRAFFICO INVECE RALLENTATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA FLAMINIA E VIA
SALARIA.
PER IL TRAFFICO INTENSO: SU VIA CILICIA SI STA IN CODA VERSO SAN GIOVANNI,
TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA LATINA MENTRE SU VIA MAGNA GRECIA SI
RALLENTA INVECE NEI DUE SENSI DI MARCIA.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO:
SULLA FL4 ROMA-VELETRI RIPRESA LA CIRCOLAZIONE FRA CIAMPINO E ROMA
CASILINO, DOPO L’INCENDIO DIVAMPATO NEL PRIMO POMERIGGIO.
SI SEGNALANO PERO’ ANCORA RITARDI SINO A 50 MINUTI
AVERE INFORMAZIONI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE ORA È PIÙ FACILE:
CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34 E MUOVITI CON NOI!
———————–
AUTORE: MASSIMO GREGORI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma